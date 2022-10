Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime per Alessandro Rausa: il pubblico non ne può più!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, ancora drammi tra Pinuccia e Alessandro Rausa, questa volta per colpa di Rosalia.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani esce a cena con Roberto ma non scatta il bacio come la dama torinese avrebbe voluto. Pinuccia scoppia in lacrime per Alessandro Rausa e Rosalia a causa di un abbraccio fin troppo sentito, mentre Tina Cipollari non sopporta più la dama di Vigevano. Nuovo bacio per Federico Nicotera e Alice in esterna, mentre Federico Dainese non convince.

Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime per Alessandro Rausa

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Gemma Galgani e Roberto, che sono usciti insieme a cena per conoscersi meglio. Dal video è evidente che la dama torinese tenta in tutti i modi di ricevere approccio fisico da parte del cavaliere romano, avvicinando il volto e chiedendo abbracci. In studio, Roberto ribadisce che per lui il bacio è importante, non essendo abituato a baciare più persone o qualcuno con la quale non sta uscendo seriamente, e per questo non bacia Gemma almeno per ora. Il cavaliere sta conoscendo anche Silvia e ribadisce di non provare per Galgani un’attrazione fisica fatale, tale da farlo scattare nei suoi confronti, tanto che poi annuncia di voler uscire a cena con Silvia. Mentre Gemma si mostra serena nonostante l’evidente delusione appena incassata, Roberto annuncia che uscirà a cena con Silvia e che, se con lei andasse bene, non vorrà più uscire con la dama torinese.

Maria De Filippi fa notare che Pinuccia è uscita dallo studio e mostra le immagini dietro le quinte della dama di Vigevano in lacrime, perché Alessandro Rausa ha abbracciato Rosalia con trasporto. Pinuccia si dice innamorata ancora una volta di Alessandro, che ha espresso il suo fastidio, nonostante tutti i discorsi sull’amicizia che gli propina il cavaliere pugliese, e Tina Cipollari sbotta non sopportando più queste sceneggiate. Si passa poi al Trono Classico con Federico Nicotera e la corteggiatrice Alice, che sono usciti in esterna dopo essersi scambiati il primo bacio. I due hanno parlato di argomenti molto toccanti, per poi baciarsi nuovamente e Gianni Sperti ha fatto notare che tra loro c’è una grande attrazione mentale oltre che fisica.

Dopo le forti polemiche in studio, invece, Federico Dainese esce in esterna con Monica con la quale finalmente riesce a chiarire il punto. Secondo Sperti, tuttavia, il tronista avrebbe portato la corteggiatrice semplicemente perché spinto dai loro commenti sul fatto che lui stesse escludendo ragazze con carattere per scegliere la via più semplice.

