Uomini e Donne, Pierpaolo vuole corteggiare Ida: ma bastano poche parole e la tronista lascia lo studio in lacrime [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, per Ida scendono nuovi corteggiatori, ma le parole di uno la spingono a uscire dal programma in lacrime.

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono classico: ancora una nuova segnalazione su Mario Cursitore, corteggiatore di Ida Platano. Arrivano tre nuovi corteggiatori e per via di alcune affermazioni la tronista lascia lo studio in lacrime. Il trono over vede al centro studio Barbara, Orfeo e Gemma, che però scarica il cavaliere.

Uomini e Donne, Ida lascia lo studio in lacrime per le parole di un nuovo corteggiatore

Ida svela che è arrivata una nuova segnalazione, da un'altra ragazza, contattata da Mario nello stesso periodo di Mariangela Pacella. La tronista svela che la ragazza in questione le ha raccontato che è stato il corteggiatore a cercare questa ragazza e che l'ha invitata nei posti dove lui sarebbe stato la notte di Capodanno. Il corteggiatore non nega neanche questa conoscenza, ma smentisce di averla mai vista - anche se qui Ida sottolinea che non è accaduto perché lui è ancora nel programma -. Di nuovo, Mario dice che se devono continuare così, allora, non ha senso continuare la loro conoscenza. Ida ribatte che, però, gli ha chiesto di essere sincero, ma lui ha mentito ancora una volta. Mario si difende sottolineando che questi messaggi risalgono sempre a quel famoso periodo in cui non era del tutto in sé e che all'inizio che è sceso per lei, non aveva ancora un trasporto per la tronista.

Gianni si intromette e dà ragione al corteggiatore, dichiarando che forse le due donne vogliono solo mettere in cattiva luce Mario, mentre Tina non condivide il pensiero del collega. La tronista ribadisce che non è così che ci si dovrebbe comportare e a queste parole Mario sbotta che allora può anche mandarlo via, perché lui non ha nulla di cui scusarsi e che non c'era nulla tra di loro, all'epoca, per cui si debba giustificare con la tronista. La delusione da parte di entrambi è molto forte, con il corteggiatore che decide che per il momento non farà più gesti verso di lei, perché è da un mese che Ida preferisce portare in esterna altri corteggiatori e che è da quando lui è apparso nel programma che sta ricevendo messaggi e foto da varie donne. Si torna a parlare del tatuaggio che Mario ha fatto per Ida e che Tina gli critica apertamente, mentre Gianni sottolinea che è comunque un bel gesto.

L'attenzione si sposta su Sergio, che Ida aveva raggiunto in camerino per poter parlare: il corteggiatore ammette di essersi un po' allontanato perché, dai segnali che ha visto tra Ida e Mario, ha visto che la tronista era molto presa dal rivale. Mario nel frattempo ha lasciato lo studio. Gianni sottolinea che è stanco di vedere sempre Ida rincorrere i corteggiatori, mentre loro non fanno altro che scappare alla prima occaisone. Scendono tre nuovi corteggiatori per la tronista: Mirko, Pierpaolo e Raffaele. Uno di loro svela di conoscere Mario e che avrebbe voluto che fosse presente, perché non è la prima volta che fa un tatuaggio per una ragazza e fa intendere che il corteggiatore è pieno di nomi di ex...Gianni ribatte che Mario ha un passato ed è normale che possa avere altri tatuaggi, mentre Tina ribatte che questa informazione è importante perché vuol dire che è un gesto che fa a cuor leggero. Un altro corteggiatore, Pierpaolo, si presenta e dice alla tronista che non ha apprezzato un suo comportamento troppo malleabile con i corteggiatori. Queste parole scatenano un pianto nella tronista e Ida chiede di poter uscire momenteamente dallo studio.

Si passa al trono over con Barbara, Orfeo e Gemma: la prima rivela che il cavaliere voleva lasciare il numero a Cristina Tenuta, mentre Gemma dichiara che è stato Orfeo a cercarla di nuovo. Ma la dama torinese decide di chiudere la conoscenza con Orfeo, perché il cavaliere è poco concreto. Anche Barbara ammette che il cavaliere è molto confusionario e che inizia un discorso, per poi cambiare idea. Inizia una furiosa discussione tra il cavaliere e le due dame, quando Orfeo dichiara che avrebbe voluto baciare Barbara, ma non Gemma, nonostante le rimostranze della prima. Il cavaliere poi dichiara che non ha mai pensato di potersi fidanzare con la dama, ma solo di conoscerla e a queste parole, Barbara si alza e dichiara che è contenta che lui abbia detto queste cose così può chiudere senza tanti sensi di colpa, visto anche l'atteggiamento poco cavalleresco che ha avuto nel corteggiarla. Quando poi Barbara gli nega anche di voler continuare a uscire con lui, viste le continue bugie, Orfeo esordisce con un "sai quante ne trovo per uscire stasera?!".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne