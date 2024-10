Uomini e Donne, piccante Segnalazione su Mario Cusitore: era con due ragazze misteriose a Napoli!

Gossip TV

Mario Cusitore prende, nuovamente, in giro la redazione di Uomini e Donne? Una piccante segnalazione sul cavaliere partenopeo mette in dubbio il suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

La stagione di Uomini e Donne è appena iniziata e Mario Custiore è già al centro dei pettegolezzi. Su invito della padrona di casa, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha accettato di sedere come cavaliere nel parterre del trono over e ha attirato l’interesse di molte dame, ma è anche protagonista di una piccante segnalazione che mette, nuovamente, in dubbio le sue buone intenzioni. Cosa ci faceva Mario nei Quartieri Spagnoli insieme a due belle ragazze? Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Mario Cusitore torna e conquista tutte

Vi chiederete come sia possibile che un uomo che ha ingannato una tronista per un intero percorso a Uomini e Donne sia tornato nel programma di Maria De Filippi e sia stato perdonato alla velocità della luce? Ce lo chiediamo anche noi, eppure è proprio questo il caso di Mario Cusitore. Tutti i fan del dating show di Canale 5 hanno seguito con passione il percorso di Ida Platano nelle vesti di tronista, e tutti sono rimasti amareggiati vedendo la grande sofferenza della bresciana dopo aver scoperto gli inganni di Mario. Nonostante questo, Cusitore è stato accolto nuovamente nel programma e siede nel parterre maschile del trono over, attirando immediatamente gli sguardi di tantissime dame. Alla sua corte si è presentata anche Maura Vitali, sulla quale c’è un retroscena shock da prendere in considerazione, anche lei volto noto del programma e Mario ha accettato, dopo quale iniziale titubanza, di conoscerla meglio.

Insomma, Cusitore questa volta sembra avere buone intenzioni. No, ripetiamolo. Insomma, questa volta Cusitore sembra avere buone intenzioni, forse dato che è già protagonista di una piccante segnalazione che mette in dubbio ogni progresso fatto nelle ultime settimane. Come ben sappiamo, infatti, per poter prendere parte a Uomini e Donne occorre essere fedeli al format, e dunque frequentare esclusivamente donne che fanno parte del parterre femminile del trono over, raccontando poi nello studio i progressi fatti o la decisione di interrompere le frequentazioni. Che ci faceva dunque l’affascinante partenopeo insieme a due misteriose ragazze nei Quartieri Spagnoli di Napoli?

Uomini e Donne, arriva la prima segnalazione su Mario

Neppure il temo di fare mea culpa al centro dello studio di Uomini e Donne, che Mario Custiore è già al centro di una segnalazione che compromette la sua presenza nello studio del dating show di Canale 5. Ammettiamolo, in pochi si fidavano delle buone intenzioni del cavaliere visti i suoi eclatanti precedenti con Ida Platano, ma una seconda occasione va data anche a coloro che lo meritano meno, peccato che questa volta potrebbe essere l’ultima. Alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, è giunta una segnalazione su Mario che sarebbe stato visto insieme a Gianluca Tornese, anche lui volto noto di Uomini e Donne, a passeggiare per i Quartieri Spagnoli insieme a due misteriose ragazze.

L’utente in questione ha deciso di inviare anche un video che dimostra la sua segnalazione ed è chiaro che nessuna delle due ragazze fa parte del programma di Maria De Filippi e che Mario era in confidenza con una di loro in particolare. Cosa sta tramando il cavaliere? Certamente in studio si affronterà l’argomento dato che Cusitore attira l’attenzione del pubblico e il pubblico della De Filippi pretende totale trasparenza. Nel frattempo, tra poche ore, conosceremo le Anticipazioni della nuova registrazione del programma, e ci saranno diversi colpi di scena da commentare.

