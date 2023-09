Uomini e Donne, perché il 4 settembre è una data da ricordare per Gemma Galgani?

Gossip TV

Oggi, 4 settembre, è una data importante per Gemma Galgani, nota dama di Uomini e Donne, ma perché Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne è tra i programmi più longevi di Canale5 sotto la conduzione di Maria De Filippi: nel corso dei decenni, infatti, ci sono stati diversi momenti memorabili, alcuni dei quali sono ricordati anche a distanza di anni, per aver fortemente fatto breccia nel cuore dei telespettatori, in senso positivo ma non solo. Tra questi c'è anche sicuramente ciò che accadde negli studi il 4 settembre 2015, una data che i più fedeli ricorderanno certamente. Ma perché si ricorda questo giorno? E cosa c'entra Gemma Galgani?

Uomini e Donne, il 4 settembre è una ricorrenza importante per Gemma Galgani: ecco perché!

Nel 2015, la dama del trono over Gemma Galgani aveva stretto una fortissima relazione con Giorgio Manetti, tanto che si vociferava che i due sarebbero usciti insieme dal programma. Tuttavia, proprio in occasione del 4 settembre, la situazione precipitò e il sogno dei fan di veder la loro beniamina ottenere il tanto sospirato lieto fine si infranse negli studi di Canale5. In quella puntata andata in onda, infatti, Gemma decise di chiudere per sempre con Manetti, dopo che il cavaliere le aveva confessato qualcosa di orribile per lei:

"Questo è uno dei giorni più brutti. Riprenderò in mano la mia vita, alla fine delle vacanze lui mi disse che non era cambiato tanto da maggio a settembre, perché...non era innamorato"

Quelle parole sconvolsero il pubblico e furono l'inizio di un periodo difficile per la dama, ancora molto innamorata del Gabbiano, anche perché la storia tra Gemma e Giorgio era stata una delle più appassionanti per il pubblico, che li aveva seguiti con affetto. A distanza di anni, Manetti ha oramai lasciato la trasmissione, anche se aveva dichiarato che non aveva alcun rancore per Gemma e che gli sarebbe piaciuto tornare nel dating show, mentre Gemma è ancora intenzionata a trovare il vero amore, anche se alcuni rumors riprotano che questo sarà il suo ultimo anno nel trono over.

