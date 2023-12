Uomini e Donne, per Ida arriva Ernesto, ex corteggiatore del 2015. Tina lo demolisce: "Ma che ti è successo?" [Video]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, per Ida è sceso un nuovo corteggiatore, ex volto del programma. Arriva il commento di Tina.

Il trono over di Uomini e Donne è al centro della puntata di oggi, martedì 12 dicembre, con Jasna e Marcello in una profonda crisi. Ida e David sono usciti in esterna, ma la tronista non è parsa convinta. Cristian presenta suo padre a Valentina e provoca la furia di Virginia.

Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Ida è una vecchia conoscenza del programma

In un video del dopo puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Jasna e Marcello stanno litigando furiosamente, con il cavaliere che accusa la dama di essere troppo insicura e di fargli pressioni. In studio, Jasna è in lacrime, perché non capisce cosa abbia spinto il cavaliere a voler chiudere con lei, dato che fino a questo momento andava tutto bene. Marcello entra in studio e chiarisce che i tre momenti in cui hanno litigato sono veri, ma che una volta è dipeso da un'omissione della dama nei suoi confronti, mentre la seconda volta è stato in macchina quando la dama ha chiesto se loro due erano una coppia e Marcello l'ha gelata dicendole che sarebbero stati una coppia solo dopo che sarebbero usciti dal programma.

Il terzo litigio era dopo una serata trascorsa con gli amici di Jasna, dopo la quale la dama ha ammesso di aver sentito lontano il cavaliere. Marcello chiede a Jasna che cosa avrebbe dovuto fare in questa conoscenza per farla sentire meglio, ma la dama risponde che avrebbe solo dovuto accogliere questo momento suo di debolezza e che non avrebbe dovuto chiuderla per questo. Marcello, su conferma di Maria De Filippi, ammette di aver chiuso perché non capisce cosa Jasna volesse da lui e Maria interviene dicendo che non ha senso che lui l'abbia lasciata perché lei chiedeva maggiore sicurezza e lo sentiva lontano.

Anche Jasna è d'accordo con la conduttrice e comincia a pensare che ci sia altro sotto. Anche Tina ammette che il cavaliere non può dichiarare che a lui la dama piace, ma che in realtà non è così, ma Marcello ammette che non è così, ma che non sa cosa possa fare per farla stare bene e farle passare questa insicurezza. Il cavaliere rivela che vorrebbe continuare, anche se Jasna non è forse interessata a lui, ma la dama ribatte che se non fosse così non gli avrebbe presentato la figlia. Tina interviene e dice che tutti questi castelli li sta creando perché in realtà non ha davvero interesse per Jasna. L'atteggiamento remissivo del cavaliere non fa che insospettire gli opinionisti e quando Marcello accetta di voler vedere Jasna per un chiarimento fuori dagli studi, a infuriarsi sono proprio Tina e Gianni che ritengono che non sia giusto per Jasna. Alla fine, il cavaliere accetta di vedere la dama all'esterno per un confronto. Al centro studio si siede Alessio per conoscere due nuove corteggiatrici: Federica e Jessica, ma il cavaliere le manda via entrambe e chiede di ballare con Barbara.

Spazio al trono classico con Ida che è stata in esterna con David: il ragazzo ha cucinato per lei e i due hanno chiacchierato sia del pregiudizio di Tina nei suoi confronti, sia della presenza di Alessandro Vicinanza in studio e dell'esterna con Mario, altro corteggiatore della tronista. In studio, Alessandro dichiara che prova una strana sensazione a vedere le esterne di Ida, ma non è gelosia. David dichiara di essere stato molto bene e chiede di nuovo alla tronista se ci sono stati dei passi avanti, ma la tronista ammette che le è sembrato che tra le due esterne il comportamento del corteggiatore sia cambiato e che sembrava ci fossero quasi due David e che questo dipendesse dalle critiche ricevute da Tina. Intanto entra un nuovo corteggiatore, Ernesto. Il cavaliere è stato già presente a Uomini e Donne nel 2015, per un'altra storia.

Si passa a Cristian, che ha portato in esterna Valentina per parlare della situazione con lei e Virginia e ha deciso di presentare alla prima suo padre, dato che quest'ultimo ha una certa preferenza per lei. Valentina è felicissima ed emozionata della conoscenza, anche se telefonica, con il padre di Cristian, ma in studio Virginia è una furia e non ha intenzione di farla passare liscia al tronista romano.

