Uomini e Donne, Patrizio difende Aurora da Gianni, Tina asfalta Beatriz: "Quelle come te le capisco al volo" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nel trono over Patrizio difende Aurora dagli attacchi di Gianni, mentre Tina asfalta Beatriz. Ecco cosa è successo!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, si riparte dal trono over con Alessio e Claudia che litigano e si scontrano continuamente. Asmaa ha conquistato un corteggiatore di Ida e ha deciso di continuare a conoscerlo. Anche tra Marcello e Jasna sembra che vada tutto bene, tanto che ci sarà una cena per far conoscere al cavaliere la figlia della dama. Un segmento di puntata è dedicato ad Aurora Tropea e alla sua frequentazione con Patrizio, che scatena non poche polemiche. Si passa al trono classico con Brando Ephikrian che non ha inseguito le sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, ma loro sono ritornate in studio! Anche il trono di Cristian Forti porta non poche liti...

Uomini e Donne, Aurora Tropea spiazza sulla frequentazione con Patrizio: "Per ora lo vedo come un cugino"

La conduttrice del programma interrompe la discussione tra i due protagonisti del trono over e fa scendere al centro studio Asmaa, per la quale è tornata uno degli ex corteggiatori di Ida Platano, Mattia. La tronista è senza parole, perché ricorda che Mattia le aveva detto che il problema principale era che lei avesse un figlio, sebbene il corteggiatore neghi totalmente. Il ragazzo ammette che è tornato nel programma perché è rimasto colpito da Asmaa e vorrebbe conoscerla e che durante l'appuntamento al buio con Ida si sono scambiati diversi sguardi. La dama ammette di averlo notato anche lei e decide di farlo restare per conoscerlo.

Spazio ancora alle dinamiche del trono over con Marcello e Jasna: il cavaliere ammette che le cose vanno molto bene e che questa sera conoscerà la figlia di Jasna, Alice. La ragazza, appena diciottenne, ha espresso il suo desiderio di voler conoscere il cavaliere e ha organizzato una cena per sua madre e Marcello.

Al centro studio si siedono Aurora e Patrizio, ma un commento di Gianni Sperti sulla natura da "crocerossina" della dama provoca un polverone e scatena una lite tra la dama e l'opinionista. A difendere la dama arriva il cavaliere Patrizio, che non capisce perché la stanno attaccando tutti. Nella discussione si inseriscono anche Barbara e Roberta, che continuano a insinuare che la dama stia sfruttando Patrizio per i suoi tornaconti. I due raccontano brevemente la loro serata che è andata molto bene, anche se non ci sono stati baci. Quando, però, Aurora afferma che al momento lei è felice di conoscerlo, ma lo vede come un cugino, perché non ha ancora attrazione fisica, si scatena un nuovo putiferio.

Uomini e Donne, Beatriz e Raffaella tornano in studio, Tina Cipollari commenta: "Si vede che vi piace stare davanti alle telecamere"

Spazio al trono classico con Brando e le sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella: dopo alcuni commenti poco carini da parte del tronista e l'arrivo di Giulia, una nuova corteggiatrice, le due ragazze si sono alzate e se ne sono andate. Il tronista non è corso a riprenderle, ma entrambe hanno deciso di ritornare in studio per continuare a conoscerlo. La loro entrata in studio è commentata negativamente da Tina Cipollari che dichiara che sono lì solo per le telecamere.

Raffaella ammette che non le interessa essere coerente in questo senso, perché ha un grande interesse per Brando e il tronista dice che non è dispiaciuto che loro siano tornate. Quando tocca a Beatriz, Tina inizia a parlarle sopra e la accusa di essere tornata solo perché il tronista non è corso a riprenderle e che questo atteggiamento non è credibile detto da lei. Ma Tina non smette di commentare continuamente ogni parola che la corteggiatrice dice, tanto che iniziano a discutere con toni veementi.

In tutto questo, Maria De Filippi si inserisce e ricorda al tronista delle 3 esterne che ha già fatto con Giulia. Così, la produzione manda in onda l'esterna tra i due, in cui è evidente l'attrazione fisica tra i due e anche come Brando si sia confidato subito con la corteggiatrice, per poi baciarla appassionatamente. In studio, dopo che Brando ammette di avere un certo interesse per Giulia inizia una nuova accesa discussione tra Tina e Beatriz, a causa di una battuta che la corteggiatrice pronuncia contro l'opinionista. Anche Brando commenta che questa nuova Beatriz più combattiva gli piace e decide di ballare con lei. Spazio anche a Cristian che ha portato in esterna Virginia. Dati i baci e l'evidente attrazione tra loro, in studio, Valeria e Valentina subito reagiscono in maniera negativa e inizia tra loro e il tronista un'accesa discussione. Alla fine, Valeria decide di andarsene ed esce dallo studio.

