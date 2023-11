Uomini e Donne, parla l'ex dama Pamela Barretta: "Ida sul trono? Mai successo a 42 anni una donna tronista"

Gossip TV

Pamela Barretta ha commentato il nuovo percorso di Ida Platano, annunciata ieri come tronista di Uomini e Donne.

L'ex dama del trono over Pamela Barretta, ha commentato sui social la notizia di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l'annuncio sui social c'è stato un inevitabile chiacchiericcio che ha coinvolto anche ex protagonisti del dating show di Canale 5.

Uomoni e Donne, "Se una donna è stata lasciata, cornificata, non voluta etc…Cosa deve aspettare? Deve piangersi addosso?" le parole di Pamela Barretta per Ida Platano

Tra questi, appunto, Pamela, che ha riservato nei confronti di Ida parole di incoraggiamento e di sostegno.

"Mi sono ritrovata 300 domande su Ida. Sono contentissima per lei, le faccio un grande in bocca al lupo. Io penso che la vita debba riservare sempre delle cose belle alle persone che se lo meritano. Ida mi è sempre piaciuta, perché è una persona buona, molto sensibile. Durante il suo percorso non è mai stata cattiva con le donne, ha pensato solo al suo percorso e quindi sono felice per lei. Solo che deve stare attenta, perché il buongiorno si vede dal mattino, ricordiamocelo sempre."

L'ex dama pugliese ha poi proseguito:

"Sono contenta, a chi è sfortunato in amore dovrebbero capitare solo cose belle."Che poi è strano che abbiamo messo una donna di 42 anni sul trono è strano perché non è mai successo, questo è vero. Ma non capisco perché una non può rifarsi una vita. E’ presto, non è presto…Ma se una se la sente…Non so bene cosa sia successo a lei, ma mettiamo che una donna sia stata lasciata, cornificata, non voluta etc…Cosa deve aspettare? Cosa? Chi? Perché? Questo penso io. Deve piangersi addosso? No, una va avanti e si rifà una vita, questo penso io. State sempre contro le donne. Poi se non vi piace cambiate canale."

"Ho appena letto un messaggio che non voglio pubblicare. Perché giudicate sempre il ruolo di madre degli altri? Perché non vi guardate voi, è una cosa bruttissima da fare. A me avete detto che non me ne frega nulla di mio figlio quando ero a Dubai quando nel 2019 mio figlio aveva 19 anni. State sempre a criticare, sempre a giudicare. Parlate senza sapere solo per il gusto di dire cattiverie. La dovete smettere, ma cosa ne sapete? Quindi se andavo in vacanza non volevo bene a mio figlio? Le peggiori nemiche delle donne sono le donne.

"Io penso che dopo una relazione importante bisogna prendersi del tempo, è vero. Lo ammetto, lo penso anche io. Però non la giudico per questo, magari lei si sente di farlo, non siamo tutti uguali. Lei magari si sentirà di farlo e lo fa. Mica la pensiamo tutti allo stesso modo, mica siamo tutti uguali. Ognuno fa della propria vita ciò che vuole ma è brutto stare sempre lì a fare offese pesanti.

