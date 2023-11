Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatore Carlo Marini: "Manuela Carriero non era adatta a me"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Manuela Carriero, Carlo Marini, ha parlato della sua decisione di lasciare Uomini e Donne nel magazine dedicato al dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Carlo Marini: "Le reazioni forti che ho avuto Manuela mi hanno portato a capire che la persona che avevo di fronte non era adatta a me"

Carlo ha lasciato il percorso nel momento in cui anche l'ex rivale Michele ha confermato di voler lasciare la trasmissione, tanto da indurre la tronista brindisina a dire addio alla poltrona rossa. Un finale così, un po' amaro, che si è consumato come un motore a scoppio ma che, allo stesso tempo, lascia tutti più ricchi di consapevolezze. Il 28enne marchigiano, ha preso la propria decisione a mente lucida. Neanche la notizia che Manuela stava organizzando suo compleanno e valsa a trattenerlo: i due avevano già capito di comune accordo di non essere fatti l'uno per l'altra. Nonostante l'attrazione, nonostante i primi momenti felici, nonostante un iniziale spiccato interesse.

"Sono andato in esterna per parlare con Manuela della mia decisione di andarmene - ha raccontato Carlo a Uomini e Donne Magazine - Abbiamo cercato di parlarne un po' ma la conclusione era sempre quella: me ne sarei dovuto andare. Durante quella discussione lei mi ha detto che stava cercando di organizzare una sorpresa per il mio compleanno. Questa cosa mi ha molto toccato, ha fatto sentire speciale il mio compleanno e sono andato un po' in confusione. Ci siamo abbracciati, sì, ma poi la mia decisione è rimasta quella."

L'ex corteggiatore ha poi proseguito:

"Ci sono stati campanelli d'allarme dall'inizio. Ad esempio, i comportamenti con Michele mi hanno fatto capire come agisce con un'altra persona. Questo mi ha fatto intuire che non è la donna adatta a m. A Manuela le direi di rimanere sempre sé stessa. Solo in questo modo potrà trovare la persona più adatta a lei; magari semplicemente ero io a non essere adatto. Rimanendo la Manuela che è, incontrerà sicuramente un uomo per cui perderà la testa Non ho nulla di cui rimproverarmi, No, direi di no. Al massimo avrei potuto lasciarla più libera di esprimersi, senza pressioni .Allo stesso tempo, però, le reazioni forti che ho avuto mi hanno portato a capire che la persona che avevo di fronte non era adatta a me"

