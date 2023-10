Uomini e Donne, Manuela Carriero ha lasciato il trono: l'addio e i motivi

Gossip TV

Oggi, sabato 21 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: l'ex volto di Temptation Island, Manuela Carriero, ha deciso di lasciare prematuramente il trono. Scopriamo cosa è successo nelle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, l'addio di Manuela Carriero

Manuela Carriero, ha deciso di lasciare ha il trono perché ha dichiarato di essere certa che entrambi i suo corteggiatori, Michele Longobardi (che aveva eliminato nel corso della puntata precedente) e Carlo Marini non erano realmente interessati a lei. In studio erano presenti entrambi e Michele è tornato per salutarla lasciandole una lettera che ha scritto per lei.

Cristian Forti ha fatto un’esterna con Valentina e l’ha baciata mentre del trono di Brando non si è parlato.

Per ciò che concerne il trono over, Gemma Galgani sta continuando la conoscenza con Bruno e sono usciti insieme ieri sera. Chiusura definitiva per Silvio e Donatella. Per lui scende Gabriella, una nuova dama. Gianni ha ballato con Roberta Di Padua e l’ha anche baciata per far vedere agli uomini del parterre come si fa. Provocando Gemma e Bruno.

Manuela era stata annunciata a settembre tra i nuovi tronisti dell'edizione. Reduce dalla rottura con l'ex tentatore Luciano Punzo conosciuto a Temptation Island nel 2021, a Tv Sorrisi e Canzoni aveva parlato della sua avventura nel trono rivelando le caratteristiche del suo uomo ideale.

"Oggi vorrei un uomo che possa accompagnarmi nel mio cambiamento. Ho bisogno di voltare pagina. Voglio che l’uomo giusto, se è quello giusto davvero, conosca la mia famiglia, i miei nipoti [...] Se sono romantica? All’ennesima potenza. Mi piace scrivere, ho chiesto ai corteggiatori di scrivere per me, amo le cose semplici. Non credo al colpo di fulmine anche perché non sono fissata con l’aspetto esteriore. Preferisco una persona con meno addominali e più gesti d’amore. Con Luciano rro stufa delle incomprensioni. Ho preso in mano la situazione e l’ho lasciato, anche se ne ero ancora innamorata [...] Ho imparato tantissimo. Oggi sono indipendente e in salute. Posso dire di essere una donna davvero felice."

