Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Valerio lervolino: "Gemma? Il suo più grande amore è per la sedia del parterre"

Gossip TV

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Valerio lervolino, affonda Gemma Galgani che ha frequentato per alcune settimane.

Alla corte di Gemma Galgani che oggi sembra aver ritrovato il sorriso con Fabio, ha frequentato per alcune settimane il cavaliere Valerio lervolino rivelandosi l'ennesima delusione per la dama torinese.

Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Valerio: "Penso che Gemma non uscirà mai dal programma"

Gemma infatti, si è trovata di fronte a un voltafaccia inaspettato da parte di Valerio, il suo corteggiatore inizialmente sceso per lei e che sembrava molto invaghito della storica dama del dating show. Il cavaliere l'ha dichiarato di aver sempre seguito il suo percorso e di aver deciso solo di recente di farsi avanti. Le cose, tuttavia, tra la dama e Valerio non sono andate come sperato. Dopo una burrascosa lite con la Galgani in seguito ad una segnalzione, Valerio ha poi deciso di interrompere la frequentazione Gemma interdetta e incredula.

Il comportamento di Valerio ha suscitato scalpore in studio, al punto che persino Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di sorridere, osservando il cavaliere cercare di giustificarsi con argomentazioni sempre più improbabili. Il resto dello studio si è unito nella critica a Valerio, evidenziando l'assurdità della situazione. Gianni Sperti ha inoltre rivelato che Valerio aveva un legame con Giorgio Manetti, noto ex di Gemma, con cui sembra partecipare regolarmente a serate mondane. La notizia ha scosso profondamente Gemma, che si è alzata indignata, accusando Valerio di essere un "pagliaccio".

Intervistato da Lollo Magazine, l'ex cavaliere ha lanciato una serie di bordate contro la Galgani. "Pensavo fosse una donna elegante e sincera, ma si è rivelata tutt'altro! Il suo amore più grande è per la sedia che occupa da ormai 15 anni!".

"Inizialmente sono stato spinto a corteggiare Gemma Galgani perché vedevo in lei una donna vera,- ha dichiarato Valerio - elegante, di classe e sincera. Queste qualità che avevo ravvisato in lei mi attraevano tantissimo, se non fosse per il fatto che la conoscenza mi ha poi fatto capire che nessuna di queste appartenesse davvero a lei, suscitando in me una forte delusione. Approfitto anzi per ringraziare di vero cuore Maria De Filippi per avermi concesso di vivere questa bellissima esperienza e tutti i membri della sua redazione, in particolar modo Davide. Sono tutte persone estremamente gentili e professionali".

L'ex cavaliere ha poi voluto spiegare cosa non ha funzionato con Gemma.

"Perché non è scattata con lei? "Non è scattata con lei perché mi sono reso conto che stava esagerando, stava costruendo una storia falsa su una mia conoscenza, incontrata per puro caso al centro commerciale in Sardegna. In quel momento ho avvertito la sua grande falsità nei miei confronti, tanto da far svanire qualsiasi forma di sentimento potessi provare per lei. Non vedo il motivo per cui dovrei rinunciare alle mie amicizie, soprattutto se per un capriccio di Gemma. Sottolineo che questa cosa non la farei nè per Gemma nè per nessun'altra donna".

Parlando della nuova frequentazione della Galgani, Valerio ha dichiarato:

"Mi viene da dire una sola cosa: avanti un altro! Pensa possa uscire dal programma insieme a lui? Penso che non uscirà mai dal programma, né per lui né per nessun altro. Ormai sono circa quindici anni che è seduta su quella sedia che per lei è diventata virale. E proprio quella la sua anima gemella e non la lascerà mai di sua spontanea volontà".

Parlando del suo rapporto con Giorgio Manetti, ha dichiarato di averlo conosciuto e di aver trascorso un po di tempo con lui, trovandosi molto bene:

Con Giorgio Manetti ci siamo conosciuti circa cinque anni fa a Sanremo durante un evento di bellezza che ci vedeva entrambi come giudici. Non abbiamo fatto serata assieme, ma posso dire che, grazie anche a Gianni Sperti, la nostra amicizia si è rafforzata davvero tanto. Ci siamo incontrati a Napoli, abbiamo trascorso un po' di tempo insieme e abbiamo fatto anche tantissime foto insieme ai nostri fans. Attualmente posso dire che accoglierei molto volentieri delle serate da fare con lui in giro. A Uomini e Donne non avrò trovato l'amore, ma ho sicuramente ritrovato un amico".

L'ex cavaliere ha poi svelato che di trovare attraente una dama del parterre:

"Mi farebbe piacere tornare nel programma. Non nascondo che sono particolarmente attratto da una dama del parterre, ma preferisco non dire chi"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.