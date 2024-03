Uomini e Donne, parla l'ex cavaliere Rocco Fredella: "Gemma sta perdendo la speranza.."

Gossip TV

Rocco Fredella, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato intervistato dal settimanale di Uomini e Donne Magazine. Gli appassionati del dating show, si ricorderanno il suo corteggiamento serrato nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, con la quale tuttavia il rapporto non decollò mai. Oggi, Rocco, è felicemente fidanzato con Doriana Bertola, una parrucchiera di Parma.

"Fortunatamente tra noi tutto procede a gonfie vele. Ci viviamo 24 ore su 24, ci completiamo e stiamo benissimo. Stiamo così bene e siamo talmente certi dei nostri sentimenti che facciamo progetti anche a lunghissimo termine. Tra qualche anno sia io che lei andremo in pensione e già stiamo cercando un appartamentino in Puglia, mia terra natale, dove poter trascorrere insieme la nostra vecchiaia. Siamo sicuri che il nostro amore sarà "finché morte non ci separi". A oggi, uno dei pochi rimpianti della mia vita è proprio quello di non aver conosciuto Doriana 30 anni fa e di non aver potuto costruire con lei una famiglia numerosissima" ha affermato il cinquantasettenne pugliese che, da ex ospite, è ancora oggi un grande appassionato di Uomini e Donne.

"Seguo sempre la trasmissione e mi spiace constatare da spettatore che nel parterre ci sia una grande paura di innamorarsi, per questo mi è molto piaciuta la storia di Alessio e Claudia che per amore hanno superato i propri limiti. Ho ascoltato le loro parole e credo abbiano ragione, almeno da quello che ho potuto vedere in tv. Effettivamente non c'è da parte dei cavalieri un grande impegno nel voler costruire una storia, come se non credessero più nell'amore o quantomeno avessero paura di mettersi in gioco. Il mio consiglio è quello di lasciarsi il passato alle spalle, perché è quello che frena, e di provare a buttarsi a capofitto"

Rocco è tornato a parlare anche di Gemma Galgani:

"Devo dire che ultimamente la vedo radiosa, ringiovanita, ma purtroppo ho scorto anche una vena di disillusione nei suoi comportamenti e nel suo sguardo, un po' come se stesse perdendo la speranza Non le va mai bene nessuno. Spero di sbagliarmi, e spero che arrivi un giorno un uomo che catturi davvero la sua attenzione e la porti tra le braccia fuori dallo studio"

