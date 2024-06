Uomini e Donne, parla il figlio di Biagio di Maro: "Ecco perché lo hanno cacciato dal programma"

Gossip TV

Giuliano di Maro, figlio dell'ex cavaliere Biagio, ha spiegato su TikTok perché il padre è stato allontanato dal dating show di Uomini e Donne.

Giuliano di Maro, figlio dell'ex cavaliere Biagio, ha spiegato su TikTok perché il padre è stato allontanato dal dating show di Uomini e Donne. Biagio è stato una figura centrale del trono over di Uomini e Donne fino alla stagione televisiva 2022/2023.

Uomini e Donne: "Lo sapete perché è stato mandato a casa? Perché stava con un’altra fuori", parla il figlio di Biagio di Maro

Il 56enne originario di Aversa, ha iniziato la sua avventura nel popolare programma televisivo nel 2020, quando ha fatto il suo ingresso con l'intenzione di corteggiare Gemma Galgani. Tuttavia, la loro conoscenza si è rivelata di breve durata e il 56enne partenopeo ha frequentato poi tantissime dame del parterre femminile. E sono state molte le donne che hanno chiesto a Biagio l'esclusiva della loro relazione, richiesta che lui ha sempre rifiutato, mettendo così fine alla frequentazione. Al cavaliere è stato poi chiesto esplicitamente di lasciare il dating show dalla padrona di casa, Maria De Filippi

Dopo una burrasco epilogo con l'ennesima dama, la conduttrice ha messo alla porta il cavaliere: "Biagio non nutro nessuna antipatia nei tuoi confronti - penso che questa trasmissione regga con o senza di te, ma io ti avevo già detto di accomodarti fuori, forse non l'hai capito". ha tuonato la De Filippi che nel corso della permanenza di Biagio nel dating show, si era accorta che il cavaliere campano aveva sempre lo stesso comportamento, quello in sostanza di illudere donne fragili e sensibili per lasciare poi deluse e amareggiate senza un reale motivo.

Uno dei tre figli di Biagio, Giuliano, avuti con l'ex moglie Franca (deceduta alcuni anni fa), ha rivelato cosa è realmente accaduto tramite il suo canale TikTok. Giuliano ha condiviso un'accusa grave nei confronti del padre, sostenendo anche Biagio ha cacciato lui e il suo fidanzato da casa.

Ecco le parole del figlio dell'ex cavaliere campano:

"La verità, mio padre, Biagio Di Maro, mo ve la dico io la verità perché tanto ormai il nostro rapporto si è spezzato… Quindi finiamo di romperlo, a me non interessa. Comunque, lo sapete perché è stato mandato a casa? Perché stava con un’altra fuori. Lei aspettava, aspettava, perché lui le diceva ‘io non vado più, io voglio te’ e invece no. Dopo nove mesi, un anno che stava con mio padre, lei che ha fatto? Ha chiamato la redazione, per questo l’hanno cacciato."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.