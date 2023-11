Uomini e Donne, parla il cavaliere Marco Antonio Alessio: "Emanuela è un passo indietro rispetto a me"

Gossip TV

L'intervista al cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Marco Antonio Alessi.

Dopo aver tentato di mettersi una prima volta in gioco a Uomini e Donne scendendo da corteggiatore per l'ex tronista Nicole Santinelli, lo skipper pugliese, Marco Antonio Alessio è ora tra i protagonisti del trono over e da qualche settimana sta frequentando Emanuela Malavisi.

Uomini e Donne, parla il cavaliere del trono over Marco Antonio Alessio: "Di Emanuela mi ha colpito lo sguardo fin dal nostro primo ballo"

Decisamente scottato da un passato sentimentale non facile, il cavaliere ha deciso di provare ancora una volta la strada del dating show per guarire dalla sua "disillusione" d'amore. Al magazine dedicato al programma, il 36enne pugliese ha parlato dell'esperienza che sta vivendo all'interno del dating show di Canale 5 e cosa lo ha spinto a partecipare.

"La mia ultima relazione è stata molto complicata. Una volta finita, ho attraversato un momento in cui non credevo più nei rapporti di coppia. Per diverso tempo non sono riuscito a instaurare relazioni stabili. Così, dopo tre anni di "singletudine", ho pensato che Uomini e Donne fosse il posto giusto per "guarire" dalla mia disillusione. A febbraio scorso sono sceso per un appuntamento al buio con l'ex tronista Nicole Santinelli, poi ho deciso di provare a corteggiare Michela Russo (una ex dama, ndr) ma lei non ha accettato, e dopo l'estate ho scelto di tornare"

"Sono sempre stato un uomo romantico, dolce, che si dà totalmente alla persona con cui sta, ma che purtroppo non ha mai ricevuto lo stesso amore, le stesse attenzioni. Dopo l'ultima relazione, che si è conclusa anche per problemi di gelosia, ho perso le speranze. E pensare che sognavo già intorno ai venticinque anni una famiglia, dei figli...Di Emanuela mi ha colpito lo sguardo fin dal nostro primo ballo: non appena le ho preso la mano per invitarla a danzare, ho sentito subito una grande chimica. Siamo due persone molto simili. Di lei mi piace tantissimo la capacità di lasciarsi andare, il sorriso, il saper stare al mio gioco. Sono una persona che ama molto scherzare, ma spesso mi sono ritrovato a frequentare donne "musone", cosa che Emanuela non è. Dall'altra parte, so che Emanuela è un passo indietro rispetto a me per quanto riguarda ciò che prova e non capisco se sia per paura o perché non è convinta di me"

Il cavaliere ha poi rivelato cosa cerca in una donna e cosa non riuscirebbe a tollerare:

"Non tollererei più la gelosia e la possessività, perché sono un uomo espansivo e non posso stare con qualcuno che fraintenda questa mia peculiarità. Ne ho sofferto in passato a causa di chi lo ha fatto e non voglio soffrire più Al mio fianco vorrei una donna sempre positiva, che affronti la vita col sorriso, in grado di vedere sempre il bicchiere mezzo pieпо".

Marco ha poi parlato della sua carriera militare e di un evento che l'ha cambiato per sempre.

"Avevo scelto di intraprendere quella strada perché ho sempre avuto a passione per la vita militare, e devo dire che ero portato. I duri addestramenti che ho fatto li ho sempre affrontati con il sorriso e con grande entusiasmo perché sono un amante delle sfide Poi ho lasciato perché avevo capito che a volte essere bravi e portati non basta per fare carriera".

"Il 19 dicembre del 1995 mio zio è venuto a prendere me e mia sorella a scuola perché mio padre aveva fatto un brutto incidente. Avevo sette anni, da quel momento nella mia vita è cambiato tutto: è iniziato, forse prima del dovuto, un velocissimo percorso di crescita. Mio padre è vivo ma non è mai più tornato quello di prima, era un uomo intraprendente, un figo... dopo quello che è successo è come se fosse diventato un po' il mio fratello minore. Da allora mia madre mi ha fatto anche da padre, e io ho capito che non avrei dovuto mai creare problemi a casa, oltre a quelli che già c'erano e credo che la mia indole seria, precisa, derivi proprio da questo"

