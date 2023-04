Uomini e Donne, Paola Ruocco allontana un corteggiatore, ma le motivazioni scatenano il caos in studio! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Paola Ruocco ha cercato di spiegare i motivi per cui ha chiuso con un corteggiatore, Remo. Ma le sue parole provocano una bufera di indignazione. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne si parte dal trono over con Gemma Galgani e un corteggiatore...che non è più tale! Spazio anche Paola Ruocco, protagonista di un momento di confronto con il suo corteggiatore, Remo, che però non mette in luce le qualità della dama.

Uomini e Donne, Paola Ruocco allontana un corteggiatore, ma le sue parole scatenano il caos in studio

Si inizia da Gemma Galgani: la dama torinese è uscita a cena con un nuovo cavaliere, Elio, con il quale sembra che la serata sia andata molto bene. I due sono stati in macchina e il cavaliere, in maniera alquanto delicata a detta della dama, è stato molto galante e le ha dimostrato diversi apprezzamenti. Tuttavia, il giorno dopo il cavaliere ha mandato un bouquet di fiori, ma ha anche voluto chiarire che non cerca altro che amicizia. Il cavaliere è entrato in studio e ha voluto specificare che la differenza d'età tra loro era il principale problema e che lui non voleva continuare il rapporto per questo motivo, però, ha voltuto anche smentire alcune delle affermazioni della dama. Il cavaliere le ribadisce che da lei, per quanto la trovi una persona molto gradevole, non cerca che amicizia.

La dama gli chiede però perché allora hanno trascorso così tanto tempo in auto a chiacchierare e quando il cavaliere prova a spiegare che lui sta cercando una donna di almeno 10 anni in meno, Gemma non riesce a trattenere una battuta, seguita subito dalla risposta infastidita di Tina Cipollari che le ricorda che anche lei non ha cercato certo uomini più giovani. Maria De Filippi interviene nella discussione rivelando che il cavaliere ha deciso di dare il numero a Roberta Di Padua e ha chiesto al cavaliere se lui ha accettato il numero della dama torinese perché pensava che potesse cambiare idea sulla possibilità di conoscere anche Gemma che è più grande di lui d'età. Il cavaliere, invece, ammette che lo ha accettato solo per educazione, dato che ha sempre visto la dama torinese come una bella persona. A queste parole, la padrona di casa commenta seccamente che la prossima volta è meglio accettare un numero solo se c'è dell'interesse.

Ancora spazio al trono over con Paola Ruocco e il suo corteggiatore Remo: la dama è uscita a cena con lui una sola volta, ma ha poi deciso di interrompere la conoscenza. Il corteggiatore è stato infastidito dal suo atteggiamento, perché secondo lui la dama ha voluto chiudere dato che ha un bambino che ha subito delle operazioni quando era molto piccolo, che vive con lui e che è stato forse questo il motivo che ha spinto la dama lontana. Il cavaliere racconta che la dama sembrava molto infastidita anche dal rapporto di Remo con la madre del bambino, che chiama molte volte quando il piccolo sta male. La dama, però, diventa sempre più infastidita man mano che il racconto prosegue e chiede alla conduttrice di intervenire, ma il racconto della dama rivela semplicemente che il corteggiatore fa un lavoro molto duro, quello dell'infermiere professionista, e che suo figlio ha diverse problematiche che lo impegnano.

Le parole scatenano la rabbia in studio e alcuni accusano la dama di non avere cuore e di essere crudele nel rivelare queste informazioni. Tra i due si accende una furiosa discussione. L'intero studio non è felice delle parole che la dama ha usato per parlare della situazione e anche altri del parterre esprimono la loro contrarietà.

