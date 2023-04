Uomini e Donne, Pamela Barretta sbotta sui social: "Armando Incarnato ha detto solo bugie!"

Gossip TV

L'ex dama pugliese del trono over di Uomini e Donne, Pamela Barretta, tirata in ballo nel corso dell'ultimo appuntamento del dating show, ha replicato alle dichiarazioni del cavaliere campano, Armando Incarnato. Pamela è stata nominata da Aurora Tropea e Armando ha affermato di "non ricordarla" e naturalmente ciò ha spinto l'ex dama di replicare sui social.

Uomini e Donne, Pamela Barretta: "La falsità di Armando emerge ogni volta"

Pamela ha anche precisato che potrebbe dire la sua anche in puntata, ma ha fatto intendere di non aver ricevuto alcun "invito". L'ex dama ha poi proseguito e condiviso dettagliatamente il suo punto di vista sulla questione:

"Allora ho iniziato a vedere la puntata, non l’ho finita tutta ma ora la farò. Inizio a precisare due cose. Punto uno: Aurora non mi ha mai scritto chiedendomi appunto di intervenire, ma l’ho fatto di mia spontanea volontà perché le persone violente a me non sono mai piaciute. Punto due: qualcuno dice di non conoscermi. Ovviamente mi faccio una gran risata e vedo che anche voi ve la siete fatta insieme a me perché avete visto no? Se uno nega anche di conoscermi, e sapete benissimo che mi conosce. La sua falsità emerge ogni volta. Poi voglio dire un’altra cosa. Caro Gianni, io ti ho sempre stimato tantissimo. Noi da fuori non facciamo di tutto per mandare via quel signorino lì, ma lo chiede tutta Italia! Ci fanno domande e noi diciamo la verità."

Pamela Barretta ha poi continuato:

"Poi sicuramente questa è una decisione che spetta alla redazione. Su questo non ci piove. Se è lì è perché loro lo tengono. Su questo non c’è ombra di dubbio. Non spetta a noi decidere. Ma noi riportiamo il parere di tutta Italia, perché lo vogliono tutti fuori. Devo pubblicare i messaggi che scrivono? Che è un brutto esempio per i ragazzini, che sono scene violente. Insomma non è un bell’esempio uno che alza le mani così in puntata, caro Gianni. Lo dice tutta Italia. Se a tutta Italia non piace, uno giustamente dice “io non voglio guardare una cosa che a me non piace”. Quindi chiede di mandarlo fuori. Noi semplicemente riportiamo il parere e l’opinione di tutta Italia. Poi potete tenervelo."

