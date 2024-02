Uomini e Donne, Orfeo asfalta Gemma Galgani: "Dovrei portare più rispetto agli anziani" e volano stracci! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Orfeo e Gemma Galgani volano stracci in studio!

Oggi a Uomini e Donne, nella nuova puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si inizia ancora con il trono over: prima si chiude la questione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, poi si passa alla chiusura della frequentazione tra Barbara e Orfeo. Gemma Galgani si infervora con il cavaliere, tirata in ballo da un'altra corteggiatrice. Spazio al trono classico con Brando, bidonato da Beatriz in esterna e con Raffaella che sembra sempre più convinta di non essere la scelta del tronista.

Uomini e Donne, Orfeo asfalta Gemma Galgani: "Dovrei portare rispetto agli anziani" [VIDEO]

Si parte dalla parte finale del confronto tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la dama non è per nulla convinta dell'interesse del cavaliere nei suoi confronti e preferisce concentrarsi sul nuovo arrivato, Gianluca, con cui ha ballato. Si passa Barbara De Santi e Orfeo: la dama ha svelato che il cavaliere l'ha cercata insistentemente, perciò, ha deciso di uscire con lui, ma la cena è stata un totale disastro! Quando il cavaliere scende, Barbara racconta quanto sia stato vanesio e insopportabile a cena, ma il cavaliere ribatte che lei è stata molto pesante e tra loro nasce l'ennesima discussione, dove volano stracci.

Maria De Filippi cerca di chiudere la situazione, sottolineando che è evidente che non ci sono punti in comune tra loro due, così, Barbara si risiede nel parterre, mentre per il cavaliere scendono due nuove dame: Debora e Nunzia. Quando la prima, cercando di presentarsi, nomina Gemma Galgani, con cui il cavaliere ha avuto una brevissima frequentazione, la dama torinese si infervora e rinfaccia al cavaliere diversi momenti della loro frequentazione, coinvolgendo anche Barbara e Cristina, che svela che il cavaliere le scrive su Instagram. In tutto questo, le due nuove corteggiatrici sono in imbarazzo davanti a Orfeo e alla fine quest'ultimo decide di non tenere nessuna delle due.

Spazio al trono classico: Brando chiede alla conduttrice di non sedersi al centro studio, perché Beatriz non si è presentata in esterna, lasciandolo del tutto spiazzato. Quando la corteggiatrice entra, il tronista le chiede il perché, Beatriz dice che ha preso questa decisione dopo aver visto che Brando ha baciato Raffaella pochissimo tempo dopo che lei gli aveva rivelato di essersi innamorata di lei. La corteggiatrice dice che non ha voluto rovinare l'esterna con lui, ma sia Tina sia Ida Platano sottolineano che il suo comportamento non è stato corretto. I due litigano furiosamente e Brando ammette di essere molto deluso e di avere dei forti dubbi su di lei. Maria annuncia poi che Brando ha organizzato un'esterna per Raffaella e Beatriz si infervora ancora di più.

Nell'esterna con l'altra corteggiatrice, Brando ha organizzato una sorpresa per Raffaella, portandola a vedere le stelle in una casetta di legno, circondata da lucine. Durante la loro uscita, Brando ammette che aveva voglia di organizzare l'esterna per lei, mentre Raffaella gli chiede scusa per aver detto di non aver interesse per lui, perché era arrabbiata, e che non vede l'ora di viverlo fuori. I due si abbracciano e si baciano, mentre in studio esplodono gli applausi. In studio, però, Raffaella entra e dichiara che Brando si merita il comportamento di Beatriz, perché le ha dato importanza e lei è solo una bambina viziata.

Dopo una discussione con Beatriz, Raffaella chiede ancora a Brando di esprimersi sulla loro esterna, perché vuole prendersi l'importanza che sente di meritarsi e non mettersi più in secondo piano. Brando dichiara che è molto contento dell'esterna fatta, che è molto contento, ma Raffaella non sembra soddisfatta della risposta: il tronista dichiara che è stato benissimo, ma che comunque ha un interesse anche per Beatriz. La corteggiatrice, con molta lucidità, sottolinea che lui ha già una scelta nel suo cuore, perché per quanto lei sia matura e altro, Brando potrebbe preferire Beatriz. Aalla fine della discussione, Brando e Raffaella ballano insieme. Tuttavia, alla fine del ballo, Maria De Filippi chiede al tronista con chi avrebbe voluto ballare davvero e lui risponde che ha ballato con Raffaella perché "è giusto". La conduttrice chiede a Beatriz perché ha indossato questo particolare vestito e sembra che ci sia un messaggio nascosto per il tronista che, però, Brando non coglie, facendo infuriare la corteggiatrice. Ma anche Raffaella non sembra contenta di essere stata scelta per il ballo solo per "dovere"!

