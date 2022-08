Uomini e Donne, nuovo colpo di scena: torna Riccardo e balla con Federica Aversano!

Gossip TV

Nelle anticipazioni della puntata di ieri, la prima della nuova stagione di Uomini e Donne è tornato il cavaliere pugliese, lo storico ex di Ida Platano.

Ieri, martedì 30 agosto 2022, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Uomini e Donne che tornerà in onda lunedì 19 settembre prossimo sempre nella consueta programmazione pomeridiana di Canale 5.

Uomini e Donne,colpo di scena nelle anticipazioni: torna Riccardo e balla con Federica Aversano!

Dalle anticipazioni, diffuse ieri dalla pagina di Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, si era parlato di una grande assenza tra i volti dell'over, quella di Riccardo Guarnieri, il cavaliere pugliese, storico ex di Ida Platano.

Secondo quanto riferito successivamente, il bel 41enne originario di Taranto era invece presente e ha avuto modo di avere un nuovo confronto con Ida, quest'ultima seccata dal fatto l'abbia cercata nelle scorse settimane. Ma non è finita qui. Il cavaliere, dopo aver assistito alla presentazione di Federica Aversano, la nuova tronista del trono classico, ha chiesto di poter ballare con lei. Guarnieri non ha mai nascosto di trovare l'ex corteggiatrice di Matteo particolarmente interessante e avvenente e le nuove puntate del dating show si preannunciano davvero scoppiettanti

Riuscirà Riccardo a fare breccia nel suo cuore e a competere con i corteggiatori più giovani?

Federica, all'epoca della conclusione del trono di Matteo, aveva rifiutato di restare per conoscerlo ma, successivamente, nel corso di un'intervista concessa al magazine dedicato al programma, aveva dichiarato di trovarlo un bell'uomo:

"È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo, ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto."

Oggi, mercoledì 31 agosto 2022 saranno registrate nuove puntate con la presentazione dei nuovi tronisti che affiancheranno Federica Aversano e Lavinia, le due ex corteggiatrici che siederanno sulla poltrona rossa presentate ieri.

