Il cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, paparazzato più volte in compagnia della stessa donna.

Il noto cavaliere pugliese del trono over di Uomini e Donne, avrebbe un nuovo amore. A lanciare lo scoop, l'influencer Amedeo Venza al quale sono arrivate alcune segnalazione da parte dei suoi follower.

Uomini e Donne, nuovo amore per Riccardo Guarnieri? Ecco chi sarebbe

Riccardo è stato paparazzato in compagnia di una bella e giovane ragazza mora in giro per le strade di Bari, città natale del Guarnieri. Altri utenti hanno segnalato la presenza della ragazza anche a Napoli in compagnia sempre di Riccardo:

Vi ricordate la segnalazione di Riccardo con una ragazza di Bari? Mi avete segnalato che la ragazza che era con lui qualche settimana fa ha postato queste storie in vacanza a Napoli e nella foto con li sembrerebbe proprio Riccardo. Attendiamo conferma o smentita.

Naturalmente non c'è ancora l'ufficialità della nuova ipotetica frequentazione o relazione del cavaliere pugliese, ex fidanzato di Ida Platano. Con con quest'ultima, come è noto, le cose sono precipitate dopo che tra loro c'è stato in aspettato incontro durante la scorsa edizione del dating show di Uomini e Donne. Ida, pur confessando i suoi reali sentimenti, ha trovato davanti un muro e stando alle ultime notizie, tra i due è ormai guerra fredda tanto che si sono bloccati sui rispettivi social network. Di recente la Platano, presa di mira anche dagli haters, ha scritto:

"L'unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità",

Un messaggio, quello di Ida, che sembra chiaro sia rivolto proprio al suo ex fidanzato.

