Uomini e Donne, nuove segnalazioni shock su Valeria e Matteo: ''Lei è stata costretta a farlo''

I fan di Uomini e Donne vogliono vederci chiaro sulla rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri. Arrivano nuove segnalazioni sconcertanti.

La rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone presenta tanti punti oscuri, dal momento che nessuno dei due ha mai voluto raccontare cosa è successo dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne. Così, inevitabilmente, arrivano segnalazioni sempre più pesanti sull’ex coppia, l’ultima delle quali realmente agghiacciante.

Uomini e Donne, spuntano nuovi retroscena su Matteo e Valeria

Cosa è successo tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri? Dopo aver ottenuto il trono di Uomini e Donne grazie a Maria De Filippi, che ha voluto concedergli una seconda occasione questa volta in un ruolo ben diverso, Matteo è tornato in studio pronto a trovare una ragazza per costruire un futuro insieme. Il tronista è stato subito calamitato da Federica Aversano, giovane mamma single e corteggiatrice avvenente, sebbene la storia personale della partenopea lo abbia più volte frenato ad esporsi. Quando in studio è approdata Valeria Cardone, tuttavia, Matteo ha catalizzato la sua attenzione sulla nuova arrivata, fino a sceglierla nonostante tutti fossero certi che sarebbe stata Federica la sua scelta, visto la conoscenza ben più lunga e gesti importanti per la corteggiatrice.

Così, Valeria e Matteo hanno iniziato la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, mostrandosi sereni l’uno accanto all’altra, fino al gelo totale sui social che ha allarmato i fan. Matteo è scomparso dai radar, ammettendo di essere partito per un viaggio in famiglia , e Valeria ha festeggiato tutta sola. Pochi giorni dopo, la coppia ha annunciato la rottura e sono piovute critiche copiose. Matteo è stato accusato di aver replicato lo stesso schema messo in atto con Sophie Codegoni, prendendo in giro tutti non essendo mai stato realmente interessato a Valeria. Neppure la corteggiatrice è stata risparmiata, additata come complice di questa sceneggiata social per racimolare consensi e utenti. E proprio a proposito della corteggiatrice partenopea è l’ultima segnalazione di una fan di Deianira Marzano sullo scambio di likes tra Valeria e la sorella di Matteo.

“O la sorella va contro il fratello o Valeria e Matteo sono d’accordo da sempre e tutti lo sanno in famiglia […] Lei è costretta a mettere ‘mi piace’ alla famiglia di Matteo”.

Una segnalazione shock su Matteo, che nel frattempo si trova con Luca Salatino e ha ritrovato il sorriso, e su Valeria ma ne arriva anche un’altra, ancora più clamorosa che riguarda Soraia Allam. Sembra, infatti, che la scelta di Luca sia costretta a nascondere la sua amicizia con Federica Aversano proprio per non minare la credibilità di Matteo in questo delicato momento. Queste, sia chiaro, rimangono segnalazioni ma finché i diretti interessati non parleranno ogni ipotesi potrebbe essere quella valida.

