Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri di nuovo insieme dopo le polemiche!

L’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri sembra indistruttibile dopo Uomini e Donne, nonostante le polemiche che hanno investito il tronista ligure.

Travolto da una marea di polemiche per la fine della sua relazione con Valeria Cardone, durata pochissime settimane dopo la scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è mostrato finalmente sorridente sui social grazie all’amico ed ex collega Luca Salatino.

Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri: l’amicizia continua

Nello studio di Uomini e Donne è nata un’amicizia molto forte tra Luca Salatino e Matteo Ranieri, due opposti che tuttavia si sono attratti, formando una coppia piena di energia. Dopo aver messo fine alla sua storia con Valeria Cardone pochissime settimane dopo la scelta, Matteo è stato travolto dalle critiche e dalle insinuazioni di chi, memore di quanto accaduto con Sophie Codegoni, è certo che il tronista abbia usato la stessa tecnica e che non fosse interessato neppure alla corteggiatrice partenopea che ha scaricato senza troppe cerimonie.

In tutto questo dibattito, nonostante il forte legame, Luca non è mai intervento direttamente e sono iniziati a trapelare dubbi sul tronista, soprattuto da parte di chi ha letto un voltafaccia da parte del romano. In realtà, Luca ha continuato a stare dalla parte di Matteo senza remore, come dimostrano gli ultimi video caricati dall’ex tronista ligure su Instagram. Nelle ultime ore, Salatino ha raggiunto Matteo a Camogli per trascorrere un weekend tra amici, e i due sono apparsi sereni e complici come mesi fa durante le puntate di Uomini e Donne.

Mentre questa amicizia sembra essere salva, i fan si chiedono come mai Luca sia spesso disposto a viaggiare per trascorrere del tempo con l’ex collega ma sia sempre Soraia Allam a doverlo raggiungere a Roma. Quel che è certo è che all’ex corteggiatrice non dispiace, come lei stessa ha ammesso rispondendo alle domande dei più curiosi, forse preferendo visitare la Capitale piuttosto che rimanere a Como. Al momento, infatti, tra Luca e Soraia sembra andar tutto a gonfie vele e chissà che in futuro la coppia non decida di convivere così da eliminare per sempre ogni distanza.

