Uomini e Donne, nuova lite tra Chiara Rabbi e Davide Donadei? Lei sbotta: "Persone falsissime"

Gossip TV

I due ex innamorati di Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei, sono finiti al centro di una nuova lite, dopo alcuni scambi di messaggi sui social. Ecco cosa è successo!

Sembra esserci una nuova lite in corso, sebbene a distanza e a colpi di frecciatine social, tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, ex protagonisti di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, infatti, aveva pubblicato un video su TikTok nel quale, seguendo un trend della piattaforma, stilava una classifica delle coppie del dating show di Canale5 e condotto da Maria De Filippi. In tale classifica, aveva posizionato lei e l'ex tronista, usciti insieme dal programma qualche anno fa, all'ultimo posto, scatenando la risposta ironica di Donadei. E, da lì, apriti cielo...

Uomini e Donne, la classifica di Chiara Rabbi scatena un botta e risposta con Davide Donadei

Nella top ten delle coppie più belle che hanno lasciato insieme Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha posizionato lei e l'ex tronista Davide Donadei all'ultimo posto. Nel video, pubblicato su TikTok, l'influencer ha dichiarato che "è tutto uno scherzo, si scherza e basta", ma la reazione di Donadei non è passata inosservata.

L'ex tronista, infatti, ha commentato il video e ha dichiarato che, se fosse stato lui a stilare questa classifica, non avrebbe certo scelto per lui e Rabbi l'ultimo posto della top ten, visto che, secondo lui, erano bellissimi insieme. La risposta dell'ex fidanzato ha però scatenato la contromossa piccata di Rabbi, che ha dichiarato:

"Allora, forse, dovevi pensare prima di lasciarmi"

E, la faccenda non sembra essersi conclusa ancora, visto che Chiara Rabbi ha di nuovo pubblicato una replica sui suoi social e attraverso una storia Instagram ha detto la sua sulla reazione di Davide Donadei dopo la pubblicazione del video su TikTok.

Uomini e Donne, è lite sui social tra Chiara Rabbi e Davide Donadei?

Ancora infastidita dalla reazione dell'ex fidanzato alla classifica che aveva stilato e in cui Chiara Rabbi aveva posizionato lei e Donadei all'ultimo posto di una top ten, l'ex corteggiatrice si è sfogata sui social in merito a ciò che stava succedendo e anche se il nome di Donadei non è stato fatto, i fan hanno pensato che la risposta al vetriolo scritta su Instagram fosse riferita a lui.

Già nella sua prima risposta, con quel "dovevi pensarci prima di lasciarmi" emerge un certo risentimento verso l'ex gieffino, ma ora, Chiara Rabbi ha voluto togliersi diversi sassolini dalla scarpa e ha pubblicato un messaggio in cui si diceva felice di avere intelligenza e ironia in abbaondanza e di non far caso alle sceneggiate di finto perbenismo:

"Ringrazio il cielo tutti i giorni per avermi dato la pazienza, l’ironia e l’intelligenza di dire sempre la verità. Altrimenti sarei già rinchiusa da qualche parte. Con questo voglio invitarvi a non credere a niente e a nessuno. È solo scena e finto perbenismo"

Inoltre, ha affermato che alcune volte sui social si dicono cose che non si pensano davvero e sono affermazioni atte a intendere cose non vere, per creare hype:

"Sui social conviene rispondere così per intenerire e fare un po’ di hype dicendo cose falsissime e facendo intendere cose non vere. Nella realtà dalle cose dette ad amici e parenti passo anche come una persona violenta. L’auto ironia sulla ma vita da parte di me e continuerò a essere me stessa ma sellare sincera e chiara."

Donadei non ha replicato direttamente, ma ha preferito un metodo alternativo: sfruttando il trend di TikTok, infatti, l'ex tronista ha stilato anche lui la personale classifica delle coppie nate a Uomini e Donne, inserendo però lui e Chiara Rabbi al primo posto!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne