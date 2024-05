Uomini e Donne, Chiara Rabbi stila una classifica delle coppie: all'ultimo posto lei e l'ex Davide Donadei, che reagisce così

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, ha stilato la sua personale classifica delle coppie del dating show. All'ultimo posto ha collocato lei e l'ex Davide Donadei. Ecco la sua reazione!

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scatenato un botta e risposta sui social con il suo ex, il tronista Davide Donadei, a causa di una classifica da lei stessa stilata. L'ex corteggiatrice del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha, infatti, pensato di inserire 10 coppie del programma in una classifica di 10 posizioni e, quando l'ex fidanzato ha scoperto la loro collocazione, ha reagito così...

Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei: ancora attriti tra i due ex?

La corteggiatrice Chiara Rabbi e il tronista Davide Donadei si sono conosciuti e innamorati nel dating show di Canale5. Nel 2021 avevano lasciato insieme il programma, ma la loro felicità ha avuto breve durata e dopo la fine della loro relazione sono iniziati scambi di battute velenose e frecciatine da parte di entrambi. La partecipazione di Donadei al GF non ha fatto che peggiorare la situazione, tanto che Rabbi non perdeva occasione per rinfacciare all'ex fidanzato, all'epoca concorrente del reality, tutte le mancanze e le incoerenze di cui si rendeva protagonista nel programma.

L'ex tronista, una volta conclusa l'esperienza al GFVip, aveva provato a riallacciare i rapporti con Chiara Rabbi, ma il ritorno di fiamma non era andato come previsto. Durante una serata in discoteca, infatti, Chiara ha flirtato con un altro ragazzo e questo ha provocato il fastidio di Donadei, che ha reagito in maniera incontrollata.

A raccontare l'accaduto è stata la stessa ex corteggiatrice, dopo aver ricevuto diverse domande in direct dai fan:

" Volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa, ma ho perso il controllo della situazione ed è generata come non avrei voluto. Ho baciato un’altra persona. Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò. Gli ho fatto del male, non ne sono felice, né tanto meno ne vado fiera. È uscita la parte peggiore di me e mi dispiace veramente tanto per come è andata."

Uomini e Donne, la classifica di Chiara Rabbi delle coppie del programma scatena la reazione di Davide Donadei

Nonostante la loro relazione sia oramai conclusa ed entrambi abbiano voltato pagina, su TikTok Chiara Rabbi ha pubblicato un video che a molti è sembrata una frecciata all'ex fidanzato. Infatti, l'ex corteggiatrice ha pubblicato un video con una classifica delle dieci coppie di Uomini e Donne, ponendo all'ultimo posto lei e Davide Donadei.

Al primo posto ha inserito una delle coppie (anche se attualmente non sono più tali) più amate dai fan: Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ma, ha poi collocato sé stessa e l'ex fidanzato allìultima posizione. Cercando di non far montare nessuna polemica, Chiara Rabbi si è difesa dicendo:

"Si scherza, ovviamente è totalmente a caso"

Se, però, il suo intento era quello di passare inosservata, Chiara Rabbi ha fallito miseramente, dato che è stata immediata la reazione di Davide Donadei. L'ex tronista, infatti, ha commentato il video, dichiarando che se avesse stilato lui la classifica non avrebbe mai inserito lui e l'ex corteggiatrice all'ultimo posto:

"Diciamo che io non mi sarei mai messo al decimo posto, anzi, tutt’altro. Ma se per te siamo da decimo posto, va bene, male male male! Comunque, siamo bellissimi"

E, ovviamente, Chiara Rabbi non ha saputo trattenere una frecciata ben piantata all'ex fidanzato, rispondendo al suo commento con un gelido "potevi pensarci prima di lasciarmi".

