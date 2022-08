Uomini e Donne, nota dama del Trono Over è già apparsa in Tv: ecco dove

Gossip TV

Gloria Nicoletti protagonista di un altro programma tv prima di Uomini e Donne. Ecco dove l’abbiamo già vista.

Nello studio di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti cerca l’amore anche se il destino le fa qualche sgambetto. Prima di approdare nel dating show di Maria De Filippi, tuttavia, la bellissima dama romana ha preso parte ad un altro programma tv, decisamente piccante.

Uomini e Donne, ecco dove abbiamo già visto Gloria Nicoletti

Gloria Nicoletti non è passata inosservata al pubblico di Uomini e Donne, che ha preso immediatamente in simpatia la dama romana. Dopo una disastrosa conoscenza con Armando Incarnato, Gloria è stata notata per la sua avvenenza indiscutibile da Riccardo Guarnieri, tornato in studio per trovare una nuova fiamma prima di tornare a discutere con Ida Platano e rivangare tutta la loro storia d’amore.

Gloria è rimasta molto delusa da Riccardo, ma si è consolata poi con Fabio Antonucci, che ha dimostrato molto interesse per la romana. Conclusa la stagione di Uomini e Donne, tuttavia, la liaison tra Gloria e Fabio non è decollata e, con tutta probabilità, rivedremo la dama nello studio del dating show di Maria De Filippi a settembre, ma sapevate che aveva già presto parte ad un piccante programma televisivo prima di sbarcare su Canale 5?

Nicoletti, infatti, ha prestato il suo volto come attrice per il programma tv Alta Infedeltà, prodotto da Discovery, impersonando una moglie che si allontana dal marito a causa del loro carattere opposto, iniziando una storia di passione e intrighi con l’amante. Mentre Valeria Cardone punge Matteo Ranieri con uno sgambetto social, Gloria trascorre l’estate tra lavoro e vacanze, mostrando un fisico da urlo e tanta voglia di sorridere e innamorarsi ancora. Sarà questa la volta buona per la dama?

