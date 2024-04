Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 1° aprile 2024: quale programma lo sostituisce

Gossip TV

Uomini e Donne si ferma per la Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024, al suo posto doppio appuntamento con la soap La Promessa su Canale 5.

Uomini e Donne si prende una piccola pausa da Canale 5 oggi, lunedì 1° aprile 2024, in occasione della Pasquetta. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, lascia il posto al doppio appuntamento con la soap spagnola La Promessa. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne sospeso a Pasquetta, ecco perché

Gli appassionati di Uomini e Donne ormai lo sanno, quando ci sono festività di mezzo Maria De Filippi mette in pausa i suoi programmi e sparisce per qualche giorno dai palinsesti di Canale 5. Anche in occasione di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024, il dating show di Canale 5 non andrà in onda al consueto orario, lasciando spazio al doppio appuntamento con La Promessa, soap spagnola ambientata a Cordoba nel 1913 che vede protagonista Jana, che si fa assumere dai Marchesi di Lujan al Palazzo La Promesa con l’intenzione di indagare sull'omicidio di sua madre e di suo fratello e finendo con l’innamorarsi di Manuel, figlio dei ricchi marchesi.

Bisognerà dunque aspettare per rivedere Ida Platano, il cui trono è un flop, alle prese con i suoi corteggiatori e l’idea di lasciare il programma, ma anche il percorso del nuovo tronista Daniele che sta facendo decisamente discutere per i suoi modi poco eleganti e decisamente diretti nei confronti delle corteggiatrici. Insomma, Uomini e Donne tornerà martedì 2 aprile 2024 al consueto orario anche con i protagonisti del trono over, che regalano sempre emozioni e anche risate con le loro discussioni al centro dello studio.

Nel frattempo tutti si chiedono se ci saranno nuovi tronisti. Certamente il trono di Brando, che ci ha messo diversi mesi per fare la sua scelta e lasciare il programma condotto da Maria De Filippi con Raffaella Scuotto, ha tolto diverso tempo alla possibilità di proporre un nuovo protagonista, dato che avrebbe poi pochissimo tempo per scegliere, ma non è la prima volta che la presentatrice offre occasioni lampo e quindi potrebbe arrivare una nuova proposta a breve.

