Uomini e Donne, il trono di Ida Platano è un fiasco: i corteggiatori sono più interessati alle telecamere!

Ida Platano e il suo trono a Uomini e Donne non convincono, lei ce la mette tutta ma i suoi corteggiatori sono da spedire a casa.

Ida Platano a Uomini e Donne rischia l’ennesima delusione colossale. La bella bresciana ricade nei vecchi schemi, delude le aspettative del pubblico, che corre in sua difesa e vorrebbe che lasciasse andare due corteggiatori che sembrano non essere minimamente interessati a lei.

Uomini e Donne, Ida Platano che flop: i corteggiatori la prendono in giro?

Quando Maria De Filippi ha annunciato che Ida Platano sarebbe stata la nuova tronista di Uomini e Donne, i fan del dating show di Canale 5 hanno immaginato tanti scenari possibili, tra il ritorno in studio di un innamorato Riccardo Guarnieri, un ritorno di fiamma con il fresco ex Alessandro Vicinanza, insomma finali effetto sorpresa degni dell’ingresso in studio di Giovanni Conversano con bacio epico di durata probabilmente illegale per essere considerato solamente un bacio. Invece, il trono della bresciana è un fiasco.

Non fosse per i suoi outfit glitter che sfidano le regole di una qualunque razionalità in fatto di moda, con look monocolore che partono dalla testa ai piedi, senza dimenticare make-up e accessorio di dubbio gusto, che comunque ci strappano un sorriso dopo pranzo, il trono di Ida sarebbe da dimenticare. E non è tanto colpa della bella dama, che ci sta provando a rimettersi in gioco nonostante sia sotto gli occhi di tutti che probabilmente avrebbe dovuto lavorare un pelino di più sul suo equilibrio personale e sulla sua storia prima di tornare a Uomini e Donne, ma che comunque la volontà ce la mette tutta e non si tira mai indietro.

La colpa è dei suoi corteggiatori che sembrano proprio essere interessati a tutto - a tutto davvero, anche ai commenti fuori luogo di Gianni Sperti - tranne che a conquistare la fiducia della tronista e il suo amore. Non bastano serenate con archi e musica classica a cancellare il “profumo-gate” che ci ha tenuto incollati allo schermo pensando, “ma cosa stiamo guardando esattamente?”, e neppure le sorprese di compleanno e le corse fuori dagli studi con i cameraman che saranno ancora più stanchi di noi nel seguire queste performance da veri attori.

Esatto, quel che il pubblico di Uomini e Donne pensa di questi corteggiatori, Mario e Pierpaolo senza poi fare tante distinzioni, è che siano attori e che Ida ci rimarrà male un’altra volta. Negli anni, che piaccia o meno la dama bresciana e la sua storia, è nato dell’affetto per lei e dispiace vederla presa da due perfette strade senza uscita. Mentre lei vuole lasciare il trono e Maria intercede per fermarla, c’è chi rimpiange l’iniziale idea di vedere scendere Guarnieri dalle scale e portarsi via Platano prima della Pasqua, forse già a Carnevale!

