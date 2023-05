Uomini e Donne, Nicole Santinelli sbotta contro le dame del parterre over: "Mi insultano e deridono ogni volta"

Gossip TV

Il duro sfogo di Nicole Santinelli a Uomini e Donne.

Nicole Santinelli sta continuando il suo percorso sul trono di Uomini e Donne tra alti e bassi. Stanca delle continue critiche e offese che le vengono rivolte dalle dame del parterre Over, la giovane tronista si è lasciata andare a un duro sfogo in studio.

Nicole Santinelli contro le dame del trono over di Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri giovedì 4 maggio, Nicole Santinelli ha sbottato contro le dame del trono over, che non perdono mai occasione per commentare e criticare il comportamento assunto nei confronti dei corteggiatori. "Mi insultano e deridono ogni volta che parlo" ha confessato la tronista.

Se in difesa delle dame è intervenuta l'opinionista Tina Cipollari, a dire la sua sulla reazione di Nicole ci ha pensato la conduttrice Maria De Filippi: "Un conto è commentare ciò che accade, un conto sono gli insulti". Ma non è finita qui. La tronista di Uomini e Donne non è riuscita a nascondere neanche la sua delusione per il mancato intervento del suo corteggiatore Carlo Alberto Mancini che, di fronte al suo sfogo, è rimasto in silenzio.

Leggi anche Luca Daffrè e il primo bacio con Alessandra a Uomini e Donne

"Mi hai detto che non hai bisogno dell’avvocato e che sai difenderti da sola" ha dichiarato Carlo Alberto cercando di giustificare il suo comportamento. "Non sto parlando di essere difesa, ma di un intervento per farmi sentire il tuo sostegno" ha prontamente replicato la Santinelli delusa e amareggiata.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.