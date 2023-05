Uomini e Donne, Luca Daffrè e il primo bacio con Alessandra, Nicole in lacrime durante la puntata [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante il trono di Luca viene mostrato il suo primo bacio con la corteggiatrice Alessandra. Nel frattempo, delusa dai suoi corteggiatori, Nicole Santinelli è in lacrime nel corso della trasmissione. Vediamo cos'è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Nicole Santinelli ha chiesto un chiarimento a Carlo Alberto Mancini. Spazio anche al trono di Luca Daffrè e al suo bacio con Alessandra. Un commento di Gianni Sperti riporta l'attenzione su Nicole, ma la tronista sembra in lacrime.

Uomini e Donne, Nicole chiede un chiarimento a Carlo Alberto

Al centro studio, Nicole ha chiesto un chiarimento al corteggiatore Carlo, per via dell'abbraccio con Roberta Di Padua. La tronista ammette di esserci rimasta male perché dopo aver saputo dell'abbraccio, Carlo non l'ha cercata e questo le ha fatto venire dei dubbi su di lui, date le parole che spesso il corteggiatore le rivolge. Secondo Gianni Sperti e Roberta Di Padua si tratta di una scusa da parte di Nicole che ha una netta preferenza per Andrea Foriglio. A sostegno della tronista interviene invece Aurora Tropea che ammette che la tronista si aspettava maggior sensibilità da parte del corteggiatore, soprattutto, perché Roberta e le altre dame del parterre spesso ridono e commentano alle sue spalle ogni volta che sono in esterna. Nicole afferma di sentirsi in difficoltà e che spesso fa fatica a fidarsi e che il fatto che lui non l'abbia cercata non aiuta, perché le fa credere che non ci sia un reale interesse. La produzione manda anche in onda un momento del post puntata dove Andrea ha sorpreso Nicole in camerino per parlare con lei dopo la discussione dell'ultima puntata. I due sembrano più uniti che mai e finiscono per baciarsi.

In studio, Carlo si sente preso in giro e sembra sul punto di voler andare via. Maria De Filippi si inserisce nella discussione e prova a chiedere al corteggiatore perché, invece, di stare a spiegare il suo punto di vista, non le chiede il perché del suo comportamento: se lui ha dimostrato di tenerci, perché anche lui non chiede una dimostrazione alla tronista? Carlo ammette di non sentirsi all'altezza rispetto ad Andrea e ringrazia la conduttrice. La tronista ammette che si sente delusa perché avrebbe voluto che fosse stato Carlo a entrare in camerino e baciarla, anche se ha apprezzato il gesto di Andrea. Dopo queste parole, entra in studio Andrea e il corteggiatore è piuttosto infastidito dalle parole della tronista. Andrea ammette che sente che Nicole è più propensa nei suoi confronti e che l'unico motivo per cui la tronista potrebbe scegliere Carlo è perché lui è un porto sicuro e non per amore, ma le sue parole provocano un intervento di Gianni che non capisce perché Nicole non si arrabbia con Andrea visto che le ha detto che farebbe una scelta di comodo e che è priva di personalità. Andrea si arrabbia perché per l'ennesima volta Gianni sta manipolando le sue parole. Carlo chiede alla tronista se ha una preferenza per uno dei due, ma la ragazza ammette che per ora sente un trasporto per entrambi ed è piena di dubbi per il loro atteggiamento. Alla fine della discussione, decide di non ballare con nessuno dei due.

Uomini e Donne, Luca bacia Alessandra, Nicole in lacrime durante la puntata

Spazio a Luca Daffrè, che ha portato in esterna Alessandra, Alice e Camilla. Si inizia con l'esterna con quest'ultima, su una spiaggia al tramonto, dove i due ragazzi parlano e sono particolarmente complici e nonostante Luca sembri propenso a baciarla, alla fine si tira indietro. In studio il tronista spiega che non era per mancanza di desiderio che non l'ha baciata, ma perché vorrebbe che il loro bacio avesse un significato e non solo nato dal desiderio del momento. Il tronista poi, stuzzicato dalla conduttrice, rivela che ha baciato Alessandra, con cui ha già creato un percorso molto più lungo. Ma la notizia non sembra far piacere a Camilla, anche se Luca ammette che fisicamente sente maggiore attrazione per lei, perché fisicamente rispetta il suo prototipo. Viene mostrata l'esterna con Alessandra e la corteggiatrice sembra molto più rilassata con il tronista, tanto che anche Luca lo nota, Alessandra gli dice cosa gli piace di lui e anche Luca è molto preso dalla corteggiatrice, tanto che mentre sono sul divano abbracciati si stuzzicano e si baciono appassionatamente. In studio Alessandra si dice molto felice di come è andata l'esterna, anche se Luca non è attratto al 100% da lei, sebbene il tronista neghi che sia così e dichiara che ciò che vuole è trovare una ragazza che sia diversa da quelle che frequenta di solito e che è lì anche per fare un percorso su sé stesso.

Durante l'esterna di Alice, la ragazza si racconta e porta Luca in un posto speciale per lei e dopo aver visto l'uscita, Gianni commenta che rispetto alle uscite di Nicole, in quelle di Luca le corteggiatrici sono molto propense a raccontarsi e a conoscersi. Il suo intervento riporta l'attenzione sulla tronista, che ha gli occhi lucidi, e provoca l'intervento di Carlo e Andrea: il primo ricorda di quando si è aperto con la corteggiatrice a proposito del suo cambiamento fisico e anche Nicole ammette che rispetto a Carlo è Andrea quello che non si apre molto. La tronista però non ha molta voglia di parlare ed evita lo sguardo dei due corteggiatori, mentre Gianni li rimprovera perché quando Nicole si è rifiutata di ballare con entrambi, nessuno è andato a cercarla o ha provato a parlarle. L'attenzione ritorna su Alice e Luca, che rivela che la corteggiatrice è molto sincera e avverte la sua onestà nel raccontarsi e se non è scattato il bacio è stato perché ha prevalso il suo lato protettivo e Alice conferma che è ciò che ha sentito, però non può fare a meno di avere dei dubbi sull'interesse del tronista per lei. Mentre i due continuano a parlare, Nicole è in lacrime e Maria chiede alla tronista cosa succede, ma Nicole chiede di uscire perché non ce la fa e si sente delusa da entrambi. Ancora una volta Gianni interviene e chiede se a qualcuno di loro è mai venuto in mente di chiedere perché lei appaia sempre così fredda e dura, mentre è una ragazza che si commuove ed è molto dolce. Carlo chiede di alzarsi e abbracciarla, ma la tronista non è comunque contenta, perché vede che è sempre dopo una sollecitazione che il corteggiatore si muove.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne