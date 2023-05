Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha scelto Carlo Alberto Mancini! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, è stata mostrata la scelta di Nicole Santinelli. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne sono mostrati gli ultimi momenti della discussione tra Elio e lo studio e poi è il momento della scelta di Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha scelto Carlo Alberto Mancini come compagno della sua vita!

Dopo un'ultima violenta discussione tra Elio Servo e Armando Incarnato, Maria De Filippi passa al trono classico con Nicole Santinelli: la tronista è arrivata in studio, pronta alla scelta. La produzione manda in onda una sorpresa che Carlo Alberto Mancini ha preparato per Nicole appena dopo l'ultima puntata, quando il corteggiatore si è presentato a sorpresa nel suo camerino e le ha chiesto di fidarsi di lui e di non dubitare che lui abbia un sentimento per lei. Carlo le ha chiesto di ascoltare una canzone che ha scelto per lei: Meraviglioso Amore mio di Arisa. I due si abbracciano e si baciano dolcemente. In studio Gianni Sperti commenta che li ha visti diversi dal solito e che anche la scelta della canzone ha contribuito a rendere la loro esterna molto romantica e vera. Maria rivela che anche con Andrea Foriglio c'è stata un'esterna, che viene mostrata, nella quale il corteggiatore ha portato Nicole a casa sua e le ha raccontato della sua infanzia, mostrandole le foto di quando era piccolo e con una videochiamata le presenta la sorella gemella, Ilenia. Si scambiano solo un bacio a stampo e il corteggiatore le regala un album di foto a cui spera di poter aggiungere nuove immagini di loro due e poi una delle sue felpe. In studio, Gianni chiede spiegazione del bacio a cui Nicole si è sottratta e la tronista rivela che non voleva dare baci alle ultime esterne.

Andrea chiede se con Carlo ci sono state altre esterne e la conduttrice rivela che sì, c'è stata un'esterna prima di quella di Andrea. In questa uscita, Carlo si è raccontato in una lunga lettera, nella quale ha rivelato i suoi problemi durante l'infanzia e che non vuole che Nicole gli nasconda le sue fragilità, perché lui apprezza anche queste di lei e vuole proteggerla. Quando lui e la tronista si incontrano, Nicole è in lacrime e si confida con lui, rivelando che ha sempre nascosto il suo dolore e le sue paure. Alla fine i due si abbracciano e si scambiano un breve bacio. Quando Carlo arriva in studio, Nicole è di nuovo commossa, anche perché il corteggiatore ringrazia la tronista perché si aperta con lui. I due corteggiatori non sapevano che oggi Nicole avrebbe scelto e se ne rendono conto quando arrivano le sedute per la scelta.

Dopo che i due corteggiatori escono, entra come ospite il padre di Nicole e la tronista si emoziona molto. Gianni commenta che grazie alle ultime esterne hanno compreso quanto Nicole sia dolce e fragile e che la freddezza che mostrava era solo una corazza. La tronista è in grande imbarazzo e per aiutarla a rilassarsi, Maria le propone un ballo con il padre al centro studio. Arriva il momento tanto atteso e Nicole chiede che a entrare sia Andrea, sorprendendo tutti, dato che anche Tina Cipollari pensava che sarebbe stato lui la scelta. La tronista dichiara ad Andrea che lei è rimasta subito colpita da lui, impressione confermata anche dalla prima esterna, ma questa chimica era però frenata da alcuni lati del carattere del corteggiatore, come l'essere troppo orgoglioso e sfuggente. Nicole ha ammesso che nelle ultime esterne ha percepito che lui era molto diverso e questo lei è piaciuto e quando Andrea l'ha invitata a casa sua e le ha presentato sua sorella per lei è stato molto importante. Nonostante però avessero un grande feeling, non è nato nessun sentimento per lui. La tronista conclude il suo discorso augurandogli il meglio, ma deve dirgli che non è lui la sua scelta. Andrea conferma tutto ciò che Nicole ha rivelato, ma è comunque contento che hanno fatto questo percorso insieme e la rignrazia per i bei momenti passati insieme. Dopo aver ringraziato Maria e il suo staff, Andrea lascia lo studio. Quando Tina commenta che c'è rimasto male, Gianni commenta che invece a lui non ha dato nulla, anzi, sembrava quasi felice, perché gli è sembrato molto impassibile.

Gianni chiede il parere di Roberta Di Padua e la dama commenta che il corteggiatore sembrava più deluso dal fatto che fossero venute meno le sue aspettative e che anche lei credeva che sarebbe stata lui la scelta, ma che Nicole li ha sorpresi tutti. Arriva il momento di Carlo: la tronista ammette che all'inizio non era rimasta particolarmente colpita da lui, ma poi Carlo si era fatto notare e durante le esterne lei aveva trovato una persona a lei affine. La tronista però gli ha anche rinfacciato delle volte in cui lui a volte l'ha delusa, perché le diceva delle cose meravigliose ma non la cercava. La tronista sembra quasi volergli dire che non ha intenzione di sceglierlo, a giudicare dall'espressione di Carlo. Nicole inizia a tremare vistosamente e gli rivela che solo con lui si sente protetta e sicura e che è lui l'uomo che sognava e che finalmente ha trovato. Sotto una cascata di petali i due si baciano e si abbracciano, tra gli applausi del pubblico. La conduttrice commenta divertita che c'è anche il padre di Nicole in studio, imbarazzando ancora di più. Gianni si complimenta con la coppia e anche Tina ammette che Carlo è un ragazzo raro e la tronista ha fatto la scelta giusta.

Poi Maria chiede a Tina di salutare perché è l'ultima puntata della stagione e scherzando l'opinionista chiede se per la prossima edizione lei, Gianni e Tiny sono riconfermati...anche in caso di querele! Maria sorride e dice loro che li aspetta a settembre e dopo un ultimo giro di saluti si conclude anche questa stagione del dating show di Canale 5.

