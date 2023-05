Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini nella prima foto insieme dopo la scelta!

Gossip TV

L'ultima coppia a essere uscita da Uomini e Donne è quella formata da Carlo Alberto Mancini e dalla tronista Nicole Santinelli. Eccoli insieme nella prima foto dopo la scelta!

Il 12 maggio si è conclusa l'edizone 2022/2023 di Uomini e Donne, con la scelta della tronista Nicole Santinelli, che ha deciso di uscire dal programma con il corteggiatore Carlo Alberto Mancini. A distanza di diversi giorni dalla registrazione della puntata e dalla messa in onda, i due sono apparsi insieme in una prima foto.

Uomini e Donne, Nicole e Carlo nella prima foto insieme!

Contrariamente a Federico Nicotera e Carola Carpanelli e a Lavinia Mauro e Alessio Corvino, che hanno avuto modo di conoscersi per quasi 7 mesi nello studio del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Nicole e Carlo hanno avuto tempi più ristretti e nel giro di qualche mese hanno compreso di essere fatti l'uno per l'altra. Il loro percorso è stato tutt'altro che semplice: Carlo si è scontrato con il rivale Andrea Foriglio, il quale sembrava avere molta presa sul cuore di Nicole e nonostate il corteggiatore dimostrasse alla tronista il suo interesse, in più di un'occasione tra i due ci sono state incomprensioni, perché Nicole rivelava di non sentirsi capita fino in fondo. Tuttavia, Carlo le ha dato certezze fin dall'inizio, arrivando a dichiarare di avere un forte interesse per lei e che se lei glielo avesse chiesto, sarebbe uscito insieme dal programma.

E così è stato: venerdì 12 maggio, dopo aver comunicato ad Andrea che non era la sua scelta, la tronista ha raccontato a Carlo che con lui aveva finalmente trovato l'uomo che cercava e sognava da tanto e dopo un bacio appassionato, i due hanno fatto la loro uscita, con tanto di benedizione da parte di Tina Cipollari che ha ammesso che "di ragazzi come Andrea ce ne sono tanti, ma Carlo è un ragazzo molto raro da trovare". Ora, a distanza di diversi giorni dalla scelta, i due sono apparsi sui social: la tronista ha pubblicato una foto in cui lei e Carlo sono abbracciati immersi nel verde, con un'emoji del cuore a fare da contorno alla foto.

Rispetto ad altre coppie del trono classico del programma, Nicole e Carlo sembrano molto più riservati, tanto che questa è la prima foto in cui appaiono insieme sui social. Qualche ora fa, invece, Carlo aveva pubblicato una foto nelle stories: lo scatto di uno dei momenti della scelta dove i due erano teneramente abbracciati e a corredo della foto aveva scritto:

"Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne