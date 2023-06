Uomini e Donne, Nicole Santinelli contro gli haters: "Continuate a guardare pure..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Nicole Santinelli, ha pubblicato un post polemico contro gli haters. Ecco cosa ha detto.

Nicole Santinelli, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui sembra polemizzare contro alcuni haters.

Uomini e Donne, Nicole Santinelli e il post contro gli haters: "Continuate pure a guardare"

In queste settimane l'ex tronista è stata sotto i riflettori a causa della rottura con la sua scelta, Carlo Alberto Mancini. I due hanno lasciato insieme il programma, ma a distanza di due settimane, l'ex corteggiatore ha annunciato la fine della storia attraverso una diretta Instagram. Una scelta discutibile e che ha provocato non poche polemiche. Anche Nicole è stata costretta a esporsi e a fornire diverse spiegazioni, mentre altri volti del programma, come Roberta Di Padua, la criticavano duramente.

La tronista ha pubblicato un audio in cui spiegava le sue motivazioni nel porre fine alla storia con Mancini e poi ha cercato di mantenere un profilo basso, limitandosi a rilasciare pochissime interviste, nelle quali rivelava il suo punto di vista e si dichiarava alquanto delusa dall'atteggiamento di Carlo. In alcune stories recenti, la tronista aveva anche risposto alle domande dei fan e da alcune sue risposte sembrava che volesse lanciare delle frecciatine ai suoi due ex corteggiatori, Carlo e Andrea Foriglio.

Un giorno fa, sul suo profilo Instagram, la tronista ha pubblicato un suo scatto sorridente, mentre con le mani compie il gesto della vittoria. A corredo del post ha scritto alcune parole con l'evidente intento di rispondere ad alcuni haters, per l'intromissione nella sua vita privata:

"Quest'occhio lo dedico a tutti i guardoni che cercano di farsi gli affari miei e non ci riescono. Questa è una vetrina, non la realtà. E in vetrina si mettono le mele più belle che nascondo qualche pecca, proprio perché si vendano prima. La piazza è il luogo di paese in cui tutto si vede e tutto si nasconde, non il buco della serratura dal quale vorreste guardare. Buona visione, quindi, lo spettacolo continua..."

