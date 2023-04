Uomini e Donne, neo coppia del dating show commenta il trono di Luca Daffrè e Nicole Santinelli

Gossip TV

Alberto e Tiziana vuotano il sacco sui due tronisti di Uomini e Donne.

Luca Daffré e Nicole Santinelli sono i due attuali tronisti di Uomini e Donne. A commentare il loro percorso nel popolare dating show di Maria De Filippi ci hanno pensato due ex protagonisti del parterre over, Alberto e Tiziana.

Alberto e Tiziana dopo Uomini e Donne: le parole su Luca Daffré e Nicole Santinelli

Alberto e Tiziana deciso di abbandonare insieme Uomini e Donne per viversi al di fuori delle telecamere. In un’intervista rilasciata a Tvpertutti, la neo coppia ha raccontato come vanno le cose tra di loro e svelato il loro pensiero sui due protagonisti del trono classico, ovvero Luca Daffré e Nicole Santinelli. La prima a prendere la parola è stata l'ex dama:

Qua posso dir poco… io sono dalla parte di Carlo Alberto a pelle, l’altro non convince per niente. Però una cosa la devo dire a Carlo Alberto: stai all’occhio, usa l’istinto sempre. In questo caso anche la testa e osservala in tutto e non pensare solo a come bacia e a quello che l’ormone ti ordina... Luca? Che dire, bel ragazzo sicuramente e per ora si sta comportando egregiamente... Alessandra per ora la preferisco per la semplicità che ha.

L'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne ha invece dichiarato:

Senza dubbio preferisco Luca, lo trovo genuino e interessato a trovare un amore. Lo vedrei bene con Alessandra, spero che i due possano uscire felicemente insieme. Per quanto riguarda Nicole, come ho già detto nella risposta precedente, è una ragazza che non mi convince, non trasmette emozioni… a parer mio non so nemmeno se finirà il suo trono perché non ha fatto un bel percorso all’interno del programma e non la vedo presa da nessuno dei due. Questa è una mia semplice opinione!

