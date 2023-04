Uomini e Donne, Natalia Paragoni d'urgenza al pronto soccorso: ecco cos'è successo e come sta ora

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni è al sesto mese di gravidanza e nella giornata di ieri è dovuta correre al pronto soccorso per un'emergenza. Eccocos'è successo e come sta ora la compagna di Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è in dolce attesa della prima bambina dal compagno Andrea Zelletta. Nelle scorse ore, l'ex volto del programma è dovuta andare d'urgenza al pronto soccorso, per alcuni problemi riguardanti la gravidanza. Ma, oggi, ha aggiornato i fan su come sta ora.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni di corsa al pronto soccorso, come sta oggi?

La giornata di ieri, 12 aprile, ha portato un grande spavento per l'ex corteggiatrice Natalia Paragoni: in attesa della sua prima figlia, Paragoni è dovuta correre di corsa al pronto soccorso, a causa di alcuni dolori: la fidanzata di Andrea Zelletta ha affermato che nei giorni precedenti aveva avuto diversi dolori a causa dei quali aveva dovuto restare a riposo e rinunciare ad alcuni eventi. La sua ginecologa le aveva chiesto di restare a riposo, ma nonostante questo nella giornata di ieri i dolori erano ricominciati e Paragoni spaventata si è recata al pronto soccorso. I controlli hanno rivelato che il pancione era molto duro e basso, ma che la bambina stava bene:

"Hanno controllato il collo dell'utero e non era né piccolo, né dilatato...però non mi chiedete queste cose, le cose tecniche non le capisco molto. Però anche dall'ecografia era tutto a posto."

Gli esami fatti hanno rivelato che Paragoni è anemica e che se il dolore dovesse persistere anche nei prossimi giorni, dovrà tornare in ospedale. Per fortuna, l'ex corteggiatrice, nell'ultimo aggiornamento ai fan ha rivelato di stare molto meglio:

"Anche se ho qualche fastidio impercettibile in basso alla pancia, in generale è tutto ok...Vediamo nei prossimi giorni...Questo è il da farsi. C'erano altre ragazze con me che avevano alcuni dei miei stessi sintomi e mi sono fatta anche un po' di chiacchierate, dandoci qualche consiglio. Adesso ho solo un bel mal di testa forte. come se avessi bevuto due giorni di seguito. Per il resto, ho solo fame e tutto procede bene. Menomale, è stato un grande spavento, ma è tutto nella norma."

