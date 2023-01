Uomini e Donne, Natalia Paragoni condivide un video con la reazione di Andrea Zelletta alla notizia della gravidanza

Gossip TV

La coppia formata da Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si è conosciuta a Uomini e Donne e ha rivelato nei giorni scorsi di essere in attesa di un bambino. La corteggiatrice ha condiviso con i fan un video con la reazione del compagno alla notizia. Vediamolo insieme.

L'ex corteggiatrice Natalia Paragoni e il compagno Andrea Zelletta hanno annunciato di essere in attesa del primo bambino. Una notizia accolta con grande gioia dai fan della coppia, conosciutasi a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni rivela attraverso un video la reazione del compagno alla notizia della gravidanza

Attraverso alcune stories su Instagram, Natalia Paragoni ha voluto condivedere con i fan in che modo lei e Andrea Zelletta hanno scoperto che sarebbero diventati genitori:

"Tutto questo è stato cercato e voluto. Il 18 di novembre mi è arrivato il ciclo, poi è finito e ho avuto un po' di spotting. Dopodiché ho avuto queste perdite e ho iniziato ad avere la pancia più gonfia, mal di stomaco, bruciore, tutto normale ha detto la mia ginecologa dato che avevo tolto l'anello. Continuava a bruciare e avevo dolori e volevo prendere qualcosa, ma prima ho voluto fare un test di gravidanza. Ho detto ad Andrea di prendere un test e che poi lo avrei raggiunto all'evento di Dior. Quando ho visto la scritta 'incinta' +3 non riuscivo a crederci, mi sono messa a piangere, ero di sei settimane, era il 6 dicembre. Ho fatto altri test, poi ho contattato Andrea, dicendogli che doveva tornare perchè non stavo bene. Era vero che dovevo andare in ospedale e controllare che fosse tutto a posto. Non ho avuto tante voglie, ma ho ancora vomito, mal di stomaco. I primi mesi si sentono, sono di 13 settimane, quindi, la data presunta del parto è il 2 agosto, quindi, sarebbe un Leone."

E per la felicità dei fan, ha anche condiviso il momento in cui il suo Andrea scopriva che sarebbe diventato padre: l'ex corteggiatrice lo ha atteso e gli ha mostrato subito il test di gravidanza, mentre Andrea non riusciva a trattenere l'emozione e ha abbracciato la compagna.

