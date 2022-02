Uomini e Donne, momenti drammatici per Ciprian e Andrea Nicole: ''Ci hanno sequestrati''

Gossip TV

La luna di miele dopo Uomini e Donne si trasforma in incubo per Andrea Nicole e Ciprian.

Ciprian e Andrea Nicole, dopo essersi riappacificati con Maria De Filippi e aver vissuto il perfetto momento della scelta a Uomini e Donne, hanno deciso di volare a Parigi per festeggiare il loro amore. Qui, tuttavia, la coppia del Trono Classico è stata colta alla sprovvista, vivendo attimi di puro terrore.

Uomini e Donne, il racconto shock di Andrea Nicole e Ciprian

Andrea Nicole e Ciprian si sono scelti sin dal primo momento, nonostante le perplessità che il pubblico di Uomini e Donne e gli opinionisti hanno sempre nutrito nei confronti del corteggiatore. La scelta della tronista non è stata ortodossa, e Andrea Nicole ha lasciato il programma di Maria De Filippi con un sapore amaro in bocca, certa di aver trovato l’amore con Ciprian ma delusa dall’epilogo decisamente burrascoso. A distanza di mesi, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio e Maria ha chiesto scusa al corteggiatore, ammettendo di averlo giudicato male poiché molto protettiva nei confronti della tronista.

La coppia ha potuto vivere il momento della scelta, baciandosi sotto una cascata di petali rossi, per poi optare per una fuga romantica a Parigi. Peccato che negli ultimi giorni la capitale francese sia invasa da manifestazioni di ogni sorta, che assumono talvolta tratti violenti e pericolosi soprattutto per i turisti che si trovano al centro delle rivolte in strada. Ed è proprio ciò che è successo a Ciprian e Andrea Nicole, come hanno raccontato i due su Instagram, immortalando momenti drammatici durante la manifestazione. “Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”, questa la confessione shock che ha allarmato i fan.

La coppia di Uomini e Donne si è affrettata a rassicurare tutti, dal momento che dopo questo spiacevole episodio, la vacanza nella città degli innamorati sta proseguendo a gonfie vele, così come la loro relazione. Nonostante le critiche degli scettici, infatti, Andrea Nicole e Ciprian parlano già di famiglia, confessando di voler adottare un bambino.

