Uomini e Donne, Michele Longobardi rompe il silenzio dopo essere stato cacciato dal programma

Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne, dopo aver violato il regolamento della trasmissione. L'ex tronista ha rotto il silenzio per la prima volta dagli ultimi avvenimenti che lo hanno riguardato. Ecco cosa ha detto!

Michele Longobardi è stato al centro di un'enorme polemica, dopo che è stato cacciato da Uomini e Donne: l'ex tronista, infatti, è stato smascherato nel corso delle ultime registrazioni e, a distanza di qualche giorno dal polverone sollevato, ha rotto il silenzio per la prima volta.

Uomini e Donne, Michele Longobardi rompe il silenzio dopo essere stato cacciato dal dating show

Michele Longobardi ha rotto il silenzio dopo il suo addio forzato al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ex tronista ha rivelato, in una conversazione telefonica con Lorenzo Pugnaloni, i sentimenti che sta provando in questo momento. Nel corso delle ultime registrazioni, infatti, sono emersi alcuni dettagli che hanno svelato come Michele avesse violato il regolamento della trasmissione in più di un modo.

Stando a ciò che ha rivelato Pugnaloni, Michele è provato da ciò che successo e dall'ondata di commenti negativi e offensivi che hanno iniziato a circolare su di lui. Non solo i fan della trasmissione, infatti, ma anche diversi ex protagonisti del dating show sono andati contro Michele, definendolo un ingrato per aver sprecato l'opportunità di vivere in maniera degna il suo percorso da tronista. Pugnaloni ha rivelato anche che Michele gli ha confessato che il suo unico pensiero è Amal, la corteggiatrice con cui sperava di poter uscire dalla trasmissione, scegliendola nel corso dell'ultima registrazione.

In studio, infatti, Michele si era presentato vestito di tutto punto per poter scegliere, ma le rivelazioni di Alessandra Fumagalli, la ragazza che lui frequentava all'insaputa della redazione e delle sue corteggiatrici, hanno portato alla sua cacciata dallo studio. Secondo le Anticipazioni, Michele avrebbe inseguito Amal, ma la ragazza si sarebbe anche rifiutata di ascoltarlo e gli avrebbe chiuso la porta del camerino in faccia.

Uomini e Donne, Michele Longobardi: dopo la figuraccia nel programma ecco cosa ha rivelato

A Lorenzo Pugnaloni, Michele ha confessato perciò di essere molto ferito da quanto accaduto, soprattutto, con Amal, perché a lei teneva davvero, ma "sta cercando di andare avanti" ha concluso il giornalista nelle sue stories. Il comprotamento di Michele Longobardi è stato giudicato negativamente da tutto lo studio, tanto che nel corso della registrazione Gianni Sperti lo ha più volte attaccato, ricordandogli che aveva mancato di rispetto all'intera redazione.

Al momento di abbandonare lo studio, Michele era in lacrime e sembra che neppure Maria De Filippi abbia voluto salutarlo. La cacciata e la figuraccia di Michele Longobardi è la seconda delusione di questo trono classico, dopo la vicenda di Alessio Pecorelli. Anche il tronista romano, infatti, è stato invitato a lasciare la trasmissione dopo aver infranto il regolamento e aver visto le sue corteggiatrici andar via una dopo l'altra.

Il programma si è concluso oggi, con l'ultima puntata prima della pausa natalizia, e tornerà in onda dal 7 gennaio: a partire da questa data verranno mandate in onda le ultime registrazioni che mostreranno al pubblico il tracollo del trono di Michele e la sua cacciata dal programma.

