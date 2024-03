Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi nuova Tronista? L’ex corteggiatrice di Brando di nuovo in studio

Gossip TV

Dopo la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, serpeggia il gossip sulla possibile promozione di Beatriz D’Orsi a nuova tronista del programma di Canale 5.

Il tronista Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta, dopo un percorso lungo e tortuoso nello studio di Uomini e Donne, diviso tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Dopo la scelta, Maria De Filippi ha voluto proporre il trono a colei che è rimasta col cuore infranto? Ecco le Anticipazioni e i gossip sul dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi è la nuova tronista?

Il percorso di Brando Ephrikian nello studio di Uomini e Donne è stato davvero molto intenso e tortuoso. Il giovane tronista si è trovato diviso tra la spumeggiante Beatriz D’Orsi, con tutti gli alti e bassi della loro relazione decisamente cresciuta grazie ad una grande attrazione fisica, e Raffaella Scuotto, una ragazza decisa e testarda che alla fine ha fatto breccia nel cuore di Brando. È proprio Raffaella, infatti, la scelta di Brando come hanno rivelato le Anticipazioni del dating show di Canale 5, e il pubblico è rimasto sorpreso dato che Beatriz era decisamente la favorita data appunto la grande chimica con il tronista.

Dato che D’Orsi è stata una delle protagoniste assolute di questa stagione con le sue discussioni, le fughe dallo studio e gli scontri accesi con Tina Cipollari, che non ha mai creduto alla giovane corteggiatrice, sul web è iniziata a circolare il gossip della possibile promozione di Beatriz a tronista in carica dopo l’addio di Brando al programma insieme alla sua rivale. Di certo, come tutti i fan di Uomini e Donne ben sanno, non sarebbe la prima volta che una corteggiatrice diventa tronista essendo la non scelta e dunque è possibile che Maria De Filippi, la quale sembra invece aver sempre nutrito una simpatia per la giovane e per il suo temperamento, possa proporre il trono a Beatriz.

Nel frattempo è stato presentato Daniele, nuovo tronista che presto vedremo in studio al fianco di Ida Platano, che continua il suo percorso tra alti e bassi cercando di capire tra una segnalazione e l’altra chi è sincero e chi, invece, le sta mentendo per sfruttare la sua popolarità in televisione. Esclusa, invece, la presenza di Riccardo Guarnieri come vociferato a lungo dagli esperti di gossip: il cavaliere pugliese si è sfogato su Instagram, mettendo in chiaro di essere felicemente impegnato, e di non voler parlare del suo passato amoroso dato che non avrebbe più senso farlo.

