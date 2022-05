Uomini e Donne, ''Mi ha aggredita'': Luca Salatino nel caos, l'accusa è gravissima!

Gossip TV

Dopo l’ultima esterna con Aurora Colombo, per il tronista di Uomini e Donne si prospetta il caos soprattutto a causa delle accuse della corteggiatrice.

Luca Salatino non sembra riuscire a venire a capo della vorticosa situazione amorosa in cui è finito nello studio di Uomini e Donne, conteso da Soraia, Lilli e dalla nuova arrivata Aurora Colombo. Proprio con quest’ultima, Luca ha avuto un forte diverbio in esterna, tanto da spingere la corteggiatrice a lasciare lo studio dopo una pesante accusa di aggressione verbale. Ecco come ha reagito il tronista romano e quali sono state le parole di Aurora.

Uomini e Donne, Luca Salatino furioso con le corteggiatrici

Manca sempre meno alla scelta di Luca Salatino, salito al trono di Uomini e Donne dopo che Roberta Giusti gli ha preferito il rivale Samuele Carniani. Il romano ha le idee confuse, soprattutto a causa dell’interesse che Aurora Colombo ha suscitato in lui, nonostante il percorso fosse ormai incentrato sulla frequentazione di Lilli e Soraia. Le due corteggiatrici non hanno preso bene l’ingresso della nuova rivale, soprattutto Soraia che non crede alle buone intenzioni di Aurora, sospettando che la milanese voglia usare Luca per attirare l’attenzione delle telecamere. Nel frattempo, dopo le prime esterne pacifiche, Luca e Aurora si sono scontrati quando la corteggiatrice ha ignorato i bei momenti trascorsi con il romano per rimproverarlo del bacio dato a Lilli. Dopo un battibecco infuocato, Colombo ha sorpreso il tronista con un’esterna molto particolare e, mentre in studio Ida ha ammesso tutto su Riccardo, ha chiarito ancora una volta di non voler baciare Luca perché infastidita dalle libertà che lui si prende con tutte loro. Così, Salatino è esploso e ha preferito interrompere l’appuntamento. In studio, il romano ha confessato:

“Sono parecchio nervoso un po’ con tutte. Stiamo arrivando in un momento dove per me non è facile, ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze, invece una si tira indietro, lei mi sento preso per il c**o, non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”.

Uomini e Donne, l'accusa gravissima di Aurora

Mentre Soraia ha preso la parola per far notare a Luca che sono ben quattro settimane che lui non la porta in esterna e che, nonostante ciò, lei continua a presentarsi proprio per mostrargli il proprio interesse, Aurora ha replicato alle accuse con altre accuse. La nuova corteggiatrice, infatti, ha ribadito di non trovare che il bacio sia il vero problema tra loro, ma piuttosto crede che con Luca ci sia un’impossibilità di comunicazione, tanto da spingerla a lasciare Uomini e Donne a percorso avviato.

“Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche […] Il problema nostro non è il bacio, abbiamo un problema di comunicazione, sto rivalutando il tutto, sono io che decido di tirarmi indietro a oggi, di andarmene”.

Inevitabilmente in studio si è scatenata una polemica. Secondo Gianni Sperti, infatti, Aurora ha fatto gesti importanti per Luca ed è assurdo che lei si ritiri così d’improvviso. In questo modo, la corteggiatrice non fa che dimostrare la sua mancanza di interesse, anche secondo Armando Incarnato che trova inutile la provocazione di scendere in studio per gettare fango su Luca prima di andarsene definitivamente. Voi cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.