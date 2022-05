Uomini e Donne, Ida Platano capitola: la dama è costretta ad ammettere la verità su Riccardo!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano piange e confessa cosa prova per Riccardo Guarnieri.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Riccardo Guarnieri attacca Gloria, accusandola di averlo offeso sui social per poi mostrarsi superiore in puntata. Ida Platano conosce un nuovo cavaliere poi scoppia in lacrime a causa delle domande che Tina Cipollari le pone sul rapporto con il suo ex. Secondo la verace opinionista, Ida dovrebbe superare questo grande amore, senza fingere di essere pronta per conoscere altri uomini. Luca Salatino, invece, vive un momento di sconforto dopo lo scontro durissimo con Aurora Colombo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non ci sta: basta prendere in giro tutti!

La nuova puntata di Uomini e Donne vede Riccardo Guarnieri furioso con Gloria, che ha messo like ad un commento molto offensivo su lui e Ida Platano. La dama romana si giustifica ammettendo di aver agito in automatico, infuriandosi perché anche delle pagine di supporto a Riccardo le hanno scritto insulti bruttissimi in chat, che lei ha ignorato perché non le interesse ciò che accade su Instagram, mentre Tina Cipollari accusa il pugliese di essere ossessionato dal mondo dei social. Per Guarnieri c’è un regalo, ovvero una maglietta bianca da donna con il profumo di Mariagrazia, la dama che ha iniziato a frequentare dopo aver chiuso con Gloria. I due protagonisti del Trono Over, sebbene non siano riusciti a vedersi per diversi giorni a causa di impegni, sembrano trovarsi molto bene insieme.

Tocca poi a Ida prendere il centro dello studio e si accende subito un duro botta e risposta con Tina, che l’accusa di essere una “gattamorta”. Per la dama bresciana ci sono due nuovi cavalieri e decide di conoscere meglio Marco, mentre l’opinionista romana ribadisce di non credere all’interesse di Ida, che vede fin troppo presa da Riccardo per poter conoscere altri uomini. Secondo Tina, infatti, Ida sta aspettando che Riccardo si decida a tornare sui propri passi, per vivere la loro storia d’amore, ma sta sbagliando a comportarsi in questo modo perché è lei che rimarrà nuovamente delusa. Marco, il nuovo corteggiatore di Ida, accusa Riccardo di essere tornato in studio per infastidire la dama bresciana che, messa alle strette da Maria De Filippi, ammette di non sentire più le farfalle nello stomaco per il suo ex sebbene non le sia indifferente.

Platano scoppia in lacrime, confessando di non essere più riuscita a sentire l’amore che ha provato per Riccardo, nonostante lei si impegni nelle relazioni, mentre Tina sottolinea come lei sia palesemente ancora innamorata del cavaliere pugliese e si stia sforzando di non darlo a vedere perché lui è andato avanti. Si passa poi al Trono Classico con Luca Salatino e Aurora Colombo, che si sono chiariti dopo lo scontro in puntata. La corteggiatrice ha fatto una sorpresa a Luca, regalando al tronista un messaggio registrato che esprime tutti i suoi sentimenti. L'esterna, tuttavia, non va come sperato perché la corteggiatrice si rifiuta di baciare Salatino, che diventa una furia. In studio, il romano non riesce a nascondere il proprio fastidio, dichirando di avercela un po' con tutte le sue corteggiatrici.

