Uomini e Donne, Fedez e il figlio Leone commentano (senza pietà) il fuori onda di Ida e Riccardo

La tensione che si respira tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne colpisce anche Fedez e il figlio Leone.

Il ritorno a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri ha destabilizzato tutti, anche Fedez e il figlio Leone. Il noto rapper si è ripreso mentre era intento a guardare l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, cercando di capire se tra Riccardo e Ida è ancora amore, lasciandosi andare a commenti esilaranti che hanno fatto il giro del web.

Uomini e Donne, Fedez commenta Ida e Riccardo

Nello studio di Uomini e Donne è successo l’impensabile. Dopo anni dall’addio a Ida Platano e dal suo abbandono allo dating show di Maria De Filippi, Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ritorno nel parterre maschile del Trono Over. Il cavaliere pugliese si è detto pronto a trovare l’amore ma ha finito con il parlare principalmente della sua storia d’amore con Ida, con la quale è riuscito finalmente a chiarire. Tra i due sembra esserci un feeling particolare e, dopo in fuori onda eclatante, che Maria ha mostrato in mondovisione, tutti credono che Riccardo e Ida potrebbero tornare presto a fare coppia fissa.

Una prospettiva che, nonostante le premesse, non sembra piacere troppo al pubblico della trasmissione di Canale5, che teme di dover osservare per i prossimi mesi un copione visto e rivisto, dato che è abbastanza palese che tra Ida e Riccardo sia difficile far funzionare una relazione sana e serena. L’ultima puntata di Uomini e Donne, che ha visto i due protagonisti di un acceso dibattito con Tina Cipollari, la quale proprio non sopporta di vederli riavvicinarsi, ha fatto talmente scalpore che è stata vista anche da Fedez e dal figlio Leone.

Il rapper, ripresosi dopo un delicato intervento al pancreas che ha allarmato tutti i suoi sostenitori, si è filmato mentre guardava il dibattito tra Ida e Riccardo e il figlio ha chiesto spiegazioni al padre, decisamente stupito da quando stava accadendo. Fedez, un po’ come tutti noi, non è stato in grado di spiegare a Leone perché si stava litigando in studio per parlare di due che si amano, né tantomeno di affermare con sicurezza che i due si amano ancora. Insomma, Ida e Riccardo stano confondendo tutti magnificamente e nel prossime puntate ci saranno tante novità per loro che porteranno a nuove polemiche.

