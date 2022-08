Uomini e Donne, Mediaset ha deciso: slitta la data di debutto

Gossip TV

Uomini e Donne potrebbe tornare su Canale 5 più tardi del previsto. Ecco perché.

La nuova edizione di Uomini e Donne incuriosisce il pubblico di Canale 5, soprattutto per quanto riguarda la rivelazione dell’identità dei nuovi tronisti, al momento ancora totalmente sconosciuta. Stando alle ultime anticipazioni, la data di debutto del dating show di Maria De Filippi potrebbe slittare.

Uomini e Donne, ecco perché inizierà in ritardo

Le ultime anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne parlando di un possibile slittamento nella data di debutto su Canale 5. Le registrazioni del dating show di Maria De Filippi si terranno a fine agosto, e gli spoiler potrebbero rivelare in anticipo l’identità dei tronisti. Poche ore fa, Gianni Sperti è stato pizzicato con il papabile nuovo tronista, e il pubblico non ha potuto credere ai propri occhi dato che si tratta di un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Proprio in base al lancio della nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini, si era ipotizzato che anche Uomini e Donne sarebbe andato in onda a partire da lunedì 12 settembre 2022. Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, invece, la data di debutto slitterà di una settimana per volere di Mediaset e ci sarà dunque un po’ più attesa. Quel che è certo è che Maria adotterà nuovamente il format misto, che negli ultimi anni è stato un successo, con trono over e trono classico insieme contemporaneamente nello stesso studio.

Nel parterre troveremo di nuovo Pinuccia, e scopriremo se la dama di Vigevano ha finalmente convinto Alessandro Rausa a lasciare il programma con lei; immancabile la presenza di Gemma Galgani, che tornerà ad avere un ruolo centrale si mormora grazie ad un intervento di chirurgia estetica e quella di Armando Incarnato, che non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la trasmissione sebbene siano quattro anni che conclude la stagione da single. Maria vorrebbe anche Alessandro Vicinanza mentre sembra sempre più improbabile la presenza di Biagio Di Maro, ormai bersaglio della maggior parte del pubblico a causa delle sue love story naufragate.

