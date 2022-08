Uomini e Donne, Gianni Sperti avvistato con il papabile Tronista: la conferma è sconvolgente

Gossip TV

Gianni Sperti commette una gaffe e conferma l’identità del nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco il gossip.

Gianni Sperti ha inavvertitamente spoilerato il nome del nuovo tronista? L’opinionista di Uomini e Donne è stato pizzicato in compagnia di un ex gieffino molto amato dal pubblico di Canale 5, che da tempo si vocifera rientri negli interessi di Maria De Filippi per la nuova stagione del suo dating show. Ma non tutto è come sembra.

Uomini e Donne, Gianni Sperti con il nuovo tronista? La verità

C’è grande attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne. L’amato dating show di Maria De Filippi torna a settembre ed è stata annunciata la data di debutto, anche se c’è ancora grande mistero sull’identità dei nuovi tronisti scelti dalla presentatrice. Si è mormorato sempre più insistentemente che nella rosa delle scelte ci fosse anche il nome di Antonio Medugno, protagonista dell’ultima stagione del Grande Fratello Vip, amatissimo dal pubblico di Canale 5 e sui social, dove vanta più di 400mila followers su Instagram. Antonio non ha nascosto di essere molto interessato all’eventuale opportunità di tornare sul piccolo schermo con Uomini e Donne e un’indiscrezione giunta a Very Inutil People ha messo in allarme i fan, certi che il partenopeo fosse stato scelto come tronista ufficiale.

“Copri nome, per favore. Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme in stazione di forte. Sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?”.

L’utente fa intendere che i due fossero in viaggio insieme e dato che a breve ci saranno le registrazioni del programma si è subito pensato all’eventualità che Sperti stesse accompagnando Antonio in studio. In realtà, un’altra segnalazione smentisce la precedente, spiegando che Gianni ha semplicemente incontrato Medungo sul treno proveniente da Napoli, con tappa a Roma, entrambi invitati ad un evento in un noto locale mondano a Forte dei Marmi. Sembra che per Antonio, dunque, non vi sarà alcun trono ma si apre invece la possibilità per l’ex gieffino di prendere parte a nuovi reality show, magari L’Isola dei Famosi o la nuova edizione de La Talpa.

