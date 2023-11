Uomini e Donne, Maurizio Laudicino posta una foto con Elena e poi scrive: "Sarebbe facile sarebbe ora sparare a zero"

Gossip TV

Dopo la burrascosa puntata di Uomini e Donne in cui ha lasciato lo studio insieme ad Elena, Maurizio Laudicino ha rotto il silenzio sui social.

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, venerdì 10 novembre, Elena Di Brino ha lasciato lo studio inveendo contro tutti dopo le numerose critiche ricevute da parte degli opinionisti e anche alcuni volti del parterre.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino: "Avanti per mia strada con coerenza e determinazione… e chi mi ama mi segua"

Il percorso della dama non è stato per tutti limpido anzi Tina Cipollari si è detta convinta che Elena fosse d'accordo con il cavaliere Maurizio Laudicino che vendendola andar via, ha deciso di seguirla fuori.

Entrambi i volti del dating show sono stati messi sotto accusa da più parti. Maurizio perché non avrebbe voluto uscire dal programma con la dama anche se desiderava che restasse nello studio, Elena perché improvvisamente ha avuto un cambio di rotta e ha deciso di voler andare via perché stava iniziando a provare un sentimento importante nei confronti del cavaliere. Alla fine, in maniera piuttosto rocambolesca, i due protagonisti dell'over sono usciti dallo studio e, ad oggi, sembra che si stiano frequentando fuori dagli studi del dating show.

Il 57enne, originario di Livorno, ha postato una foto con Elena con la didascalia "Le cartoline!" dalla città di Termoli, quello che in sostanza aveva ipotizzato intendesse fare con la dama parlando con Gianni Sperti. E non è finita qui. Sui social, Maurizio, ha detto la sua, facendo presente che pur avendo voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, non lo farà, per il rispetto delle tante persone che lo hanno sostenuto:

"Per il rispetto che provo per le migliaia e migliaia di persone che mi hanno dimostrato affetto ed attenzione non cambierò di una virgola il mio atteggiamento. Facile sarebbe ora sparare a zero su questo o quella, troppo comodo recriminare nel togliersi sassolini dalle scarpe e infatti non lo farò nemmeno ore che ne avrei una gran voglia. Avanti per mia strada con coerenza e determinazione… e chi mi ama mi segua"

