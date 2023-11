Uomini e Donne, Elena fuori dalla trasmissione: "Basta, avete rotto i co****** tutti quanti!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maurizio ed Elena sono ancora al centro della puntata e la dama lascia il programma infuriata.

Oggi a Uomini e Donne si riparte dalla fine della scorsa puntata con Maria De Filippi, conduttrice del dating show Mediaset in onda su Canale5, che chiede a Maurizio se è vero che Elena gli ha detto che lascerebbe il programma. Al centro studio si siede Aurora Tropea con Luca, un cavaliere con cui sta uscendo. Silvio Venturato è protagonista di un momento di verità sul programma: le dinamiche tra Maurizio ed Elena hanno stancato e uno dei due dovrebbe prendere una decisione finale.

Uomini e Donne, Silvio Venturato bocca della verità: "Un mese di dinamiche inutili tra Maurizio ed Elena!"

Maurizio dice che è così che gli ha detto Elena e la dama conferma che è proprio così: non vuole rivivere le stesse emozioni negative vissute nelle scorse puntate, in cui si è vista messa alla prova. Di fronte alle parole di Elena, Maurizio appare indifferente e questo scatena il fastidio di Angelica che inizia una discussione con il cavaliere e lo accusa di mentire e di non aver in realtà nessun sentimento per Elena, perché se ne provasse, non riuscirebbe a essere così freddo di fronte alle parole della dama. Elena interviene dicendo di essere presa da Maurizio e che questo sentimento le impedisce anche di essere razionale nel lavoro. Le sue parole convincono sempre di più gli opinionisti che tra loro due sia successo qualcosa in più dei baci a stampo che hanno dichiarato. La conduttrice sgancia poi una bomba: la redazione le ha riportato che Maurizio abbia dichiarato a Elena di amarla, ma il cavaliere chiarisce che per lui questo sentimento è illusorio. Si scatena una nuova discussione con pioggia di critiche per l'atteggiamento freddo di Maurizio e provano a sottolineare che mentre lei vuole uscire, lui invece è sempre più impassibile.

Spazio a Ida e Luca al centro studio: i due sono usciti insieme, ma il cavaliere dice di essersi offeso perché durante un ballo la dama non gli ha chiesto di ballare. La dama decide allora di sciorinare tutte le mancanze del cavaliere nei suoi confronti e anche lamenta una mancanza di interesse, confermata dall'annuncio della padrona di casa che Luca è uscito con Aurora Tropea e i due si sono anche baciati. Per Ida è l'ennesima prova che non ci sia interesse da parte del cavaliere. Mentre gli opinionisti si scagliano contro Aurora, la dama racconta del bacio tra loro, definendo il bacio un "bacio rubato", perché ancora ferita dal precedente rapporto con Marco, ex cavaliere. La sua definizione però non convince nessuno, perché si tratta di un bacio non programmato e improvviso, ma di certo non rubato! Aurora ammette di essere ancora un po' incerta, perché non vuole ripetere gli stessi errori del passato. Viene fuori il discorso di Marco e delle bugie che il cavaliere ha raccontato da quando è uscito dalla trasmissione. Le dame del parterre attaccano Aurora sul comportamento che ha verso i cavalieri, che difende sempre. In particolare, inizia una discussione tra Roberta e Aurora e la prima accusa la dama di difendere sempre i cavalieri, mentre Tropea la accusa di essere aggressiva con loro.

Uomini e Donne, Elena e Maurizio lasciano lo studio: "Avete rotto i co****** tutti quanti"

Un momento di svago si presenta quando Silvio si intromette nella discussione e accusa Aurora di parlare male dei cavalieri del parterre...ma in realtà sembra che il cavaliere abbia frainteso e tutti si affrettano a correggerlo. Esprimendo il parere del pubblico tutto, anche da casa, ammette di essersi confuso e addormentato per la situazione! Il cavaliere prende poi la parola in difesa di Maurizio, spiegando che lo vede come un fratello minore, e che Elena sia per lui una sorta di passepartout per poter scappare dalla situazione che si era creata con Gemma. Per il cavaliere più anziano, se davvero fosse amore, allora, uno dei due deve fare una scelta coraggiosa: lasciare il programma. Silvio commenta anche che questo teatrino tra loro due è stato veramente sfiancante e non ha portato a nulla di nulla! Dopo un momento di svago e ballo, ancora una volta viene si ritorna sulla decisione di Elena di lasciare il programma: la dama vuole restare fino alla fine della registrazione della puntata, ma i continui attacchi degli opinionisti e le loro parole, spingono Elena ad alzarsi infuriata e a lasciare lo studio furiosa seguita da Maurizio.

Maria De Filippi impassibile commenta che se vogliono andar via, allora, non c'è motivo di fermarli: Maurizio conferma poi a Gianni, corso fuori per sapere se anche il cavaliere vuole andare via, che ha deciso di andar via perché stanco delle continue critiche.

