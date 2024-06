Uomini e Donne, Maurizio Laudicino ha trovato un nuovo amore dopo il programma!

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne Maurizio Laudicino sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, dopo la breve frequentazione con una dama del dating show. Ecco cosa sappiamo!

Per chi ha seguito questa edizione di Uomini e Donne fin dall'inizio ricorderà sicuramente Maurizio Laudicino, ex cavaliere del trono over della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Inizialmente, il cavaliere aveva avuto una frequentazione con Gemma Galgani, ma rapidamente era tutto degenerato in un nulla di fatto, vista la differenza d'età tra i due e il disinteresse di Laudicino per la dama torinese. Maurizio Laudicino aveva poi frequentato Elena Di Brino, con cui aveva lasciato in fretta e furia il programma...La loro storia era durata una manciata di settimane e sembra che l'ex cavaliere abbia trovato un nuovo amore.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta!

Il nome di Maurizio Laudicino risuonerà famigliare a chi segue il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi: l'ex cavaliere ha fatto molto discutere per la sua conoscenza con Gemma Galgani, visto che, contrariamente a quanto dichiarava inizialmente, ha poi ammesso di nutrire per la dama torinese sono una calda amicizia. Con le sue dichiarazioni, Maurizio le ha spezzato il cuore e si è attirato le critiche degli opinionisti della trasmissione, che hanno avuto da ridire sul suo comportamento.

Poco dopo aver chiuso con Galgani, Laudicino ha iniziato a frequentare Elena Di Brino e la loro relazione ha destato non pochi sospetti, sia per l'eccessiva tranquillità e indolenza che mostravano al centro studio, sia perché nel giro di poche puntate Elena aveva affermato di aver perso la testa per il cavaliere. Dato che la dama è stata continuamente attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, alla fine, offesa e stanca degli insulti, ha lasciato in tutta fretta il programma, immediatamente seguita da Maurizio Laudicino.

La loro frequentazione, tuttavia, è durata pochissimo lontano dalle telecamere e i diretti interessati, nel corso di alcune interviste, hanno dato la colpa alla distanza fisica che ha affievolito i sentimenti reciproci, nonché all'atteggiamento del cavaliere, evidentemente non pronto per una relazione più impegnativa. Sembra, però, che a distanza di mesi dalla sua uscita dal programma Maurizio Laudicino abbia trovato un nuovo amore!

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino dopo la fine della storia con Elena Di Brino

Con un lungo messaggio sui social, l'ex cavaliere aveva svelato di aver chiuso la sua relazione con Elena Di Brino, chiedendo ai followers di non domandargli più della dama, perché ogni domanda riapriva una ferita che stava cercando di far rimarginare. Tuttavia, sembra che l'ex protagonista di Uomini e Donne abbia trovato un nuovo amore e a svelarlo in anteprima è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni sul suo Lollo Magazine.

Il giornalista, infatti, ha svelato in anteprima che Maurizio Laudicino ha iniziato una frequentazione, nelle ultime settimane, con una donna conosciuta fuori dal programma di Canale5. La persona in questione si chiama Simona Galanti, ha 43 anni, è divorziata e senza figli. Inoltre, il primo incontro tra i due è avvenuto a dicembre in una serata con altri ex partecipanti del dating show:

"Si chiama Simona Galanti, 43 anni di Marino del Tronto (Ascoli Piceno). Divorziata senza figli, Maurizio l'ha conosciuta a una serata con altri ex partecipanti di Uomini e Donne 2023/24, in un locale del litorale marchigiano a dicembre. Poi rivista due mesi dopo in centro ad Ascoli ad un pranzo. Da lì è nata una frequentazione che si è intensificata di recente, e pare funzionare nonostante i 450 km di distanza."

