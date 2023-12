Uomini e Donne, Maurizio Laudicino confessa: "Tra me ed Elena c'è crisi...colpa della distanza!"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over Maurizio Laudicino ha rivelato di essere in crisi con la dama Elena Di Brino, con cui aveva lasciato il programma di Uomini e Donne qualche settimana fa.

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Maurizio Laudicino e la dama Elena Di Brino sono stati tra i personaggi più chiacchierati di questi primi mesi della nuova edizione del dating show di Canale5. Dopo aver illuso Gemma Galgani, Laudicino ha iniziato una frequentazione con la dama Elena, ma le loro interazioni non hanno mai convinto molto gli opinionisti e i parterre del programma condotto da Maria De Filippi, tanto che alla fine, stanchi delle continue offese e dubbi su di loro, la coppia ha abbandonato gli studi Elios insieme.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino svela: "Crisi con Elena a causa della distanza!"

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni nel suo format Casa Lollo, il cavaliere ha svelato come procede la relazione con Elena Di Brino, con cui ha lasciato il programma in fretta e furia diverse settiamane fa. Dopo un primo periodo in cui sembrava che tutto procedesse per il meglio, a quanto sembra, la storia sta procedendo con molta difficoltà. Il motivo, a detta di Laudicino, è la distanza fisica tra loro due:

"Purtroppo e lo sapevamo entrambi sarebbe stato complicato avere una frequentazione serrata. Ci sono 700 chilometri che ci separano. Ci sentiamo tutti i giorni più volte, due volte siamo riusciti a vederci, spero che possa esserci un seguito durante le feste di Natale. La crisi nasce dalla distanza, naturale che quando hai una frequentazione la cosa che ti piacerebbe è avere un contatto fisico, non dico quotidiano, ma almeno prolungato nel tempo. Questo purtroppo non è possibile ed è l’ostacolo più grande che stiamo affrontando insieme. Naturale che ci sono a volte dei weekend in cui io potrei incontrarla, ma lei ha delle difficoltà e viceversa. Questo purtroppo è il problema più grosso, l’incognita più grossa che ci divide in questo momento"

Sull'esperienza nel dating show Mediaset, l'ex cavaliere ha riferito di averla vissuta "in maniera intensa, come tutte le cose della vita". Maurizio Laudicino si è detto soddisfatto del percorso vissuto e avrà sempre un ricordo straordinario di quelle settimane trascorse negli Studi Elios. Tuttavia, ammette che non sa se tornerebbe nel programma in futuro:

"Tornare a Uomini e Donne? Questa è una domanda da un milione di dollari. Realmente non ti so rispondere perché da una parte mi sembra di avere un cerchio non concluso, anche per la maniera improvvisa con la quale sono uscito, avrei voluto proseguito il percorso con la stessa Elena nel programma in maniera differente. Questa è la cosa che più mi stimolerebbe a valutare un rientro in studio ovviamente se dalla controparte ci fosse la medesima intenzione. Sono un personaggio particolare rispetto a quello a cui il pubblico è abituato. Dall’altra parte ti dico che fondamentalmente alcuni aspetti che mi hanno colpito negativamente, ma non tanto sulla produzione o sul programma, ma soprattutto il rapporto con gli opinionisti che è stato un po’ l’elemento che mi ha mandato in corto circuito più volte. Nella prima parte della mia frequentazione che è durata tre mesi sono riuscito a gestire direi adeguatamente gli attacchi, nella seconda parte quando ho avuto a che fare con una persona non abituata come lo era Gemma a resistere a un contesto così emotivamente pressante è ovvio che mi sono sentito di dover proteggermi e dover proteggere lei.Tante volte interventi fuori luogo, troppo aggressivi, e questo obiettivamente mi ha impegnato su due fronti, gestendo peggio una situazione che magari pensavi di avere in mano. Mi auguro che il rapporto con Elena possa proseguire e non ci sia bisogno di dover pensare a un’altra frequentazione, però ho imparato nella vita che è importante “mai dire mai”. Viviamo un po’ alla giornata"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne