Uomini e Donne, Maurizio gela Gemma Galgani: ''Mangia uomini, assetata di se**o''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Gemma Galgani viene spiazzata dalle parole del cavaliere Maurizio.

Si preannuncia una nuova stagione scoppiettante per Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del trono over di Uomini e Donne. La dama si è mostrata particolarmente interessata al cavaliere Maurizio, con il quale ha condiviso un’esterna a dir poco briosa. Mentre in studio si solleva il dubbio circa le reali intenzioni dell’uomo, Galgani rimane spiazzata dalle sue parole. Ecco cosa è successo nella puntata su Canale 5.

Uomini e Donne, Maurizio spiazza: cosa ha detto su Gemma

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, mentre nel trono classico scoppia il caso a proposito di Beatriz che finisce contesa tra i due tronisti, Gemma Galgani ha convinto il cavaliere Maurizio ad uscire in esterna con lei. La dama torinese è decisamente interessata al cavaliere, e si lancia in alcune mosse di seduzione che lasciano il pubblico perplesso ma anche molto divertito. In studio, avendo saputo che Maurizio si è interessato a dame molto più giovani nel parterre femminile del trono over, tutti indagano per capire le reali intenzioni dell’uomo compresa Ida Platano che, ospite in studio con il fidanzato Alessandro Vicinanza, ha interrogato a lungo il pretendente della sua migliore amica trovando le sue affermazioni inconcludenti.

Maurizio, dal canto suo, si è difeso ammettendo di nutrire una curiosità per Gemma che al momento si ferma alla conoscenza ma che non esclude potrebbe diventare attrazione fisica. Per commentare la loro esterna, il cavaliere ha usato parole spiazzanti, dichiarando: “Dicono che Gemma sia una mangia uomini, che è un’assetata di se**o. Ho avuto il merito di non farmi condizionare, lei è una bambina imprigionata in un corpo da adulta”, ha ammesso Maurizio, davanti ad una sgomenta Galgani che mai si sarebbe aspettata tali parole dal cavaliere, anche se intense in chiave ironica.

In studio è scoppiata l’ilarità generale, soprattutto da parte degli opinionisti, che per una volta non hanno dovuto sottolineare in prima battuta cosa pensano delle conoscenze di Gemma. Tra i due potrebbe nascere qualcosa o la dama si prepara all’ennesimo due di picche? Certamente, al momento, l'uomo sembra più interessato al clamore della sua uscita con Galgani piuttosto che a lei stessa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.