Uomini e Donne, Beatriz contesa tra Cristian e Brando: triangolo amoroso in vista [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, vediamo come Beatriz sia contesa tra Brando e Cristian. Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con un aggiornamento sulla storia tra Gemma Galgani e Maurizio. Il cavaliere non convince proprio nessuno, nonostante la dama torinese sembri persuasa del suo interesse. Il trono classico viene sconvolto da un colpo di scena: Beatriz è contesa tra Brando e Cristian.

Uomini e Donne, Beatriz contesa tra Brando e Cristian

Maurizio esordisce in studio affermando che la dama torinese è una persona meravigliosa, piena di grandi e belle qualità, ma il suo discorso proprio non convince né gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, né Ida Platano, amica della dama e presente in studio come ospite. Anche dopo aver visto il video della loro esterna, in studio tutti continuano a sostenere che il cavaliere non è affatto interessato alla dama più grande. Persino Tina, messo da parte il suo solito tono aggressivo, cerca di aprire gli occhi alla "nemica", invitandola a riflettere che al di là delle belle parole, è lei che si è sbilanciata maggiormente con il cavaliere e non il contrario. Spazio ancora al trono over con la situazione tra Elena e Mariano, due nuovi elementi del parterre che hanno iniziato una conoscenza che sembra procedere molto bene, nonostante entrambi abbiano ammesso di aver deciso di sentire anche altre persone e di non precludersi nulla nella loro conoscenza.

Si passa al trono classico con Brando e Cristian: un colpo di scena rivelato da Maria De Filippi svela che anche Cristian sembra interessato a Beatriz, visto che si è recato in camerino da lei. Il tronista ha voluto esprimerle la sua ammirazione per la sua storia e anche rivelarle che l'ha trovata molto interessante. Cristian le chiede come mai, se Brando non è il suo tipo, ha scelto lui e Beatriz gli dice che, inizialmente, lei era interessata a lui, ma che l'atteggiamento spavaldo di Cristian l'aveva spinta via. I due ragazzi parlano e sembra che tra loro stia scattando un certo interesse. In studio, gli animi sono un po' tesi tra i due tronisti, sebbene sia Brando che Cristian cerchino di dimostrarsi il più leggeri possibile. Beatriz è molto incerta e teme che ad attirare sia stata soprattutto la difficile storia che lei ha vissuto.

Quando Maria le chiede se ha una preferenza, la corteggiatrice risponde che non ha ancora una preferenza, ma che Cristian l'ha fatta ricredere sul suo comportamento. Brando intanto ha portato in esterna Valeria, una delle sue corteggiatrici. Nonostante l'uscita sia andata bene, Brando sembra incerto se proseguire con la corteggiatrice, trovandola molto pretenziosa e ritenendo che lei cerchi in lui una sorta di figura paterna che anche a lei è mancata. Secondo Cristian si tratta solo di scuse perché in realtà non è davvero interessato a lei. Tuttavia, alla fine, Brando sceglie di continuare a conoscerla.

