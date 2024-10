Uomini e Donne: Maura Vitali a ruota libera su Mario Cusitore, Morena Farfante e Margherita Aiello

Gossip TV

L'ex volto del parterre over di Uomini e Donne, Maura Vitali, racconta alcuni retroscena inediti sulla sua conoscenza con Maria Cusitore e svela il suo pensiero sulle dame Morena Farfante e Margherita Aiello.

Mario Cusitore è uno dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne. A commentare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è arrivata Maura Vitali che, ai microfoni di Casa Lollo, ha colto l'occasione anche per svelare cosa realmente pensa delle dame Morena Farfante e Margherita Aiello.

La verità di Maura Vitali sul rapporto con Mario Cusitore

Maura Vitali ha rilasciato una lunga intervista a Casa Lollo, il format social ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, in cui è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Per chi non lo sapesse, la donna, dopo la storia naufragata con Gianluca Rocchetti, aveva deciso di tornare nel dating show di Canale 5 per conoscere meglio Mario Cusitore. A tal proposito, l'ex dama del parterre over ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Anche se tutti mi hanno massacrato sostenendo che la coerenza non ce l’ho…volevo comunque conoscerlo, sapevo che ha un carattere forte. Non è andata perché si è fatto influenzare, un po’ dall’intervista, un po’ dai messaggi. Mi fece leggere un messaggio lungo di una sua fan in cui gli diceva “stai attento, apri gli occhi”, come se io fossi la persona cattiva della situazione. Quando io, alla fine, sono scesa per lui; potevo anche rimanere, ma ho rifiutato e sono voluta andare via. Stanno parlando come se mi avessero cacciato, non ho fatto nulla di male, ho deciso di andar via perché io sono rimasta male, ero scesa per conoscerlo e con tutto che mi erano arrivati diversi numeri di telefono, ho deciso di andar via. Mi sentivo un pesce fuor d’acqua, non mi sentivo serena di conoscere altre persone davanti a Mario.

L'ex protagonista della passata edizione del parterre over di Uomini e Donne ha poi commentato le ultime vicissitudini che hanno visto protagonista proprio Mario, come la scioccante questione della Smart:

Anche con me c’era l’attrazione. Mario ci sa fare moltissimo, ha i modi, è educato. E’ una persona molto gentile, anche con le cameriere o con le ragazze che lo riconoscevano. Ha questi modi da gentiluomo, è un abile ammaliatore, come ha detto Morena. Lei ha detto che non avrebbe voluto dirlo per la questione dei genitori, io ti dico che nelle situazioni ti devi trovare. Non voglio dire che non mi sarebbe mai successo, ma il mio primo pensiero è che ho due figli a casa. Io in una trasmissione non sarei mai arrivata a questo. Se di una persona non ti puoi fidare, ci vai con i piedi di piombo.

Maura e le parole su Morena Farfante e Margherita Aiello

Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti sulla frequentazione con Mario Cusitore e commentato la decisione di lui di tornare nel parterre over di Uomini e Donne, Maura Vitali ha svelato anche il suo pensiero sulle due dame che stanno conoscendo l'ex corteggiatore di Ida Platano, ovvero Morena Farfante e Margherita Aiello:

Io Margherita la vedo una persona che tiene molto a Mario, ma ingenua tra virgolette. So che si è messa a piangere, che è rimasta male quando avevano chiuso la conoscenza, poi si sono riavvicinati. La vedo in buona fede. Vedo più sincera Margherita. Morena non lo so, può essere anche che le piaccia realmente.

