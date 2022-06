Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, in compagnia di Luca Salatino e Soraia, ha commentato la frecciatina velenosa di quest'ultima, dopo la scelta di Valeria Cardone.

Quest'anno nel dating show di Uomini e Donne, si sono formate molte coppie e anche profonde amicizie come nel caso di Matteo Ranieri, inseparabile ormai all'ex collega di trono Luca Salatino e come nel caso di due ex corteggiatrici che hanno instaurato un legame molto profondo, ovvero Soraia Ceruti e Federica Aversano, alla corte, rispettivamente di Luca e Matteo.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri ironizza sulla frecciatina di Soraia rivolta a Federica Aversano: "Ti sei scansata un fosso"

Quanto il tronista ligure ha concluso il suo trono scegliendo Valeria Cardone, Soraia ha pubblicato sui social una dedica indirizzata a Federica con una bella frecciatina rivolta a Matteo:

“Ti sei scansata un fosso, amore mio“, aveva scritto la Ceruti su Instagram.

Qualche giorno fa, Matteo e Luca hanno trascorso una giornata insieme sul lago di Como in compagnia delle rispettive fidanzate. Con l'occasione, sui social, Ranieri ha pubblicato una storia in cui ha chiesto spiegazioni alla Ceruti sulla frase incriminata.

“Perché hai detto che sono un fosso?“, ha domandato Matteo.

L'ex corteggiatrice ha quindi spiegato:

"Ero arrabbiata perché hai trattato male la mia amica"

I quattro ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi si sono riuniti spesso dopo la fine del programma e tra loro sembra essere nata una bella complicità. Matteo Ranieri e Luca Salatino sono diventati grandi amici durante il loro percorso sul trono e trascorrono molte giornate insieme anche lontano dalle rispettive fidanzate.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.