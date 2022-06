Gossip TV

Alcune segnalazioni mettono in dubbio la relazione nata a Uomini e Donne tra l'ex tronista Matteo e l'ex corteggiatrice Valeria.

Il 31 marzo scorso, Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, ha concluso il suo trono a Uomini e Donne scegliendo la 26enne campana, Valeria Cardone. Dopo qualche settimana di idillio, testimoniata da varie foto e dediche, oggi, tra i due ragazzi, le cose non sembrano andare come previsto.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? “Lui ci sta marciando come ha fatto con Sophie…”

L'influencer Deianira Marzano, ha condiviso diverse segnalazioni da parte di utenti in cui parlano di una crisi in corso, dovuta alle occasioni sempre più rare in cui i due ex protagonisti del dating show si ritrovano insieme.

Matteo è partito per una lunga vacanza insieme alla famiglia in Inghilterra che lo terrà lontano dall'Italia per un mese. L'ex tronista fanno quindi notare, non è stato presente al compleanno di Valeria che festeggia proprio oggi il suo 26sesimo compleanno.

Deianira Marzano ha pubblicato una nuova segnalazione che confermerebbe lo scarso interesse di Matteo nei confronti dell'ex corteggiatrice:

"Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati!. E ancora: "Lui è partito in camper per l'Inghilterra e sarà via tutto il mese. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno".

"Matteo e Valeria non si può stare insieme tutti i giorni ma sono tantissimo i messaggi che vi vedono distanti anche quando siete insieme. Lui da proprio una sensazione di poco interesse. " scrive la Marzano.

"Si tratta della classica vacanza di famiglia che facciamo una volta l’anno tutti insieme - ha dichiarato di recente Matteo prima della sua partenza - quest’anno abbiamo scelto di fare Irlanda. Praticamente andiamo al matrimonio che è a Manchester anzi prima a Liverpool che mia mamma è di lì e poi andiamo in Irlanda."

